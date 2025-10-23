Detienen a presunto “Montachoques” de la GAM: Así operaba

Autoridades de la capital confirmaron durante la mañana de este jueves, 23 de octubre de 2025, la captura de un sujeto que responde al nombre de Julio César N. El hombre se encontraba bajo señalamiento por su presunta participación en el delito de extorsión, luego de haber sido reportado como “montachoques”, con el objetivo de sustraer efectivo de sus víctimas en la demarcación Gustavo A. Madero (GAM).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) detalló que el detenido es un varón de 52 años, cuya zona de operaciones se concentraba presuntamente en la alcaldía GAM. El informe oficial de la SSCCDMX precisó que, tras un periodo de investigación exhaustiva, los equipos policiales lograron determinar el área donde el sospechoso llevaba a cabo sus acciones, ubicando su radio de acción en las calles correspondientes a la colonia San Bartolo Atepehuacan.

¿Cómo actuaba el presunto montachoques?

El patrón de actuación del presunto extorsionador, conocido popularmente como “montachoques”, fue delineado por la autoridad. El sospechoso simulaba incidentes automovilísticos, provocando percances o haciendo parecer que existían, con el fin de exigir inmediatamente a los conductores afectados una suma de dinero en efectivo. La dinámica criminal incluía un elemento de coerción: en los casos en que las víctimas se resistían a entregar el dinero solicitado, Julio César N. procedía a amenazarlas con agresiones físicas.

La detención se concretó como resultado de un operativo de vigilancia y seguridad coordinado específicamente en la delegación Gustavo A. Madero. Agentes de la policía capitalina lograron interceptar al individuo mientras viajaba a bordo de un automóvil de color gris. La ubicación precisa del aseguramiento fue en la confluencia de dos importantes arterias viales de la zona norte de la ciudad: el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Lindavista.

Una vez ubicado, los oficiales procedieron a llevar a cabo una inspección preventiva sobre Julio César N. y su vehículo. Como resultado de esta revisión, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron encontrar y asegurar varios objetos, incluyendo una cantidad de dinero en efectivo y un teléfono celular, además de incautar el automóvil.

El individuo, señalado por ser el presunto perpetrador de extorsiones mediante la simulación de siniestros automovilísticos, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Junto a él, el vehículo gris y todos los artículos recuperados por los agentes de seguridad fueron presentados ante el Ministerio Público, instancia donde se llevarán a cabo los procedimientos legales correspondientes. Será en esta sede judicial donde se determinará de manera formal la situación jurídica del hombre, enfrentando los cargos por el delito que se le imputa.

