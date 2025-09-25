“Señor Ruso, queremos pedirle su apoyo”: piden medicamentos al narco en Hospital de Mexicali

El desabasto de medicamentos en el Hospital General de Mexicali llegó a un punto alarmante, que incluso personal médico de Baja California, presuntamente se vio orillado a pedirle ayuda a narcotraficantes como “El Ruso”, líder local del Cártel de Sinaloa.

A través de una narcomanta colocada a las afueras del nosocomio perteneciente al IMSS-Bienestar, se pide apoyo con insumos básicos para poder atender a pacientes, ante una crisis de salud y posible desvío de recursos estatales.

Médicos piden apoyo de “El Ruso” para abastecer el Hospital General de Mexicali

La manta, aparentemente escrita por el personal, contiene un mensaje dirigido a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien la DEA ofrece hasta 5 millones de dólares para dar con su captura.

“Señor Ruso: Dejando en claro quién tiene el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos. Así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina del Pilar”.

Autoridades aseguraron que nunca recibieron el reporte ante el número de emergencias, aunque afirman que no es la primera vez que cierto grupo de personas suele dejar mantas.

“La información que tengo yo es que el guardia de seguridad les cuestiona a este grupo de personas que no podían colocar esta manta, y solamente le dijeron que no se metiera” apuntó Luis Felipe Chan Baltazar, director de Seguridad Pública Mexicali.

¿Qué otras veces se han manifestado médicos de Mexicali, Baja California?

Ante un sistema de salud, evidentemente colapsado, Fuerza Informativa Azteca (FIA) ha constatado en otros estados la falta de insumos, retrasos en el pago a trabajadores y hospitales sin equipo ni mantenimiento, por lo que Baja California tampoco es la excepción.

Tan solo en enero de este año, trabajadores colocaron 2 mantas donde denunciaban falta de pago de prestaciones. En otra se le invitaba a la población a no enfermarse, porque no había medicamentos para poder atender a todos.

Este problema en el sector salud mexicano refleja una cadena de carencias que ha costado la vida a miles de personas, más en un gobierno que, con el pecho inflado, llegó a presumir que estaríamos mejor que en Dinamarca.

¿Quién es “El Ruso”?

Juan José Ponce Félix es conocido como líder de la facción “Los Rusos”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, y leal a Ismael “El Mayo” Zambada, quien ahora permanece recluido en Estados Unidos.

“Los Rusos” surgieron bajo el liderazgo de “El Mayo” para controlar territorios estratégicos del noroeste de México, enfocándose en el tráfico de fentanilo y metanfetaminas.

Al líder se le acusa por múltiples delitos, los cuales incluyen: tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestro y tráfico de armas, catalogándose como figura clave dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.