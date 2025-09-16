EU ofrece millonaria recompensa por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, líder del Cártel de Sinaloa

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares, poco más de 91 millones de pesos mexicanos, por información que lleva a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, un líder del Cártel de Sinaloa.

Por medio de un comunicado, la dependencia de la Unión Americana asegura que el hombre es buscado por violar las leyes de narcóticos de dicho país.

¿Quién es “El Ruso”?

Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) “El Ruso” es el fundador y líder de “Los Rusos”, un brazo armado de “La Mayiza”, uno de los dos grupos en disputa del Cártel de Sinaloa liderado por Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”.

“La Mayiza” es el grupo de dicho cártel encargado de la producción y el tráfico de drogas como el fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia los Estados Unidos, señalan las dependencias estadounidenses.

Cabe recordar que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones terroristas internacionales designadas por Estados Unidos recientemente.

El Departamento de Estado recuerda que Ponce Félix ya había sido acusado de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero por los distritos central y sur del estado de California.