Medio millón deja escuela por pandemia de Covid en México: SEP

Más de medio millón de alumnos abandonaron la escuela en el presente ciclo escolar, como consecuencia de la pandemia de Covid en México, dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se trata de 512 mil estudiantes, principalmente de Educación Básica y Media Superior, quienes desertaron de sus estudios y ya no se inscribieron al presente Ciclo Escolar 2021-2022.

La titular de la SEP @delfinagomeza, encabezó en Puebla la LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria de la Conaedu, donde pidió a secretarios de educación estatales trabajar para que todas y todos los niños regresen a clases presenciales, con justicia y perspectiva humanista. pic.twitter.com/IjITn7vqC7 — SEP México (@SEP_mx) June 24, 2022

“Hay niños que no regresaron, no porque no quieran, sino porque no tienen recursos para afrontar lo mínimo, como es el pasaje, o quizás es el llevar un alimento o un material”, explicó la titular de la SEP, Delfina Gómez, al encabezar el inicio de la LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) en Puebla.

Precisó que el Sistema Educativo Nacional registró una disminución de la matrícula respecto al ciclo anterior, de 512 mil estudiantes, lo que representa el 1.5 por ciento del total.

Sin embargo, en el nivel Superior hubo incremento de 1.7 por ciento del total, con 85 mil alumnos más que el ciclo pasado.

La funcionaria convocó a las autoridades educativas de las 32 entidades del país, a sumar esfuerzos para que los alumnos desertores regresen a las aulas y recuperen el aprendizaje perdido.

Y es que durante la pandemia, en la que se utilizó la educación a distancia, se registraron retrasos en diversas materias, pero principalmente en dos de ellas:

“Hemos detectado, como en otras instituciones a nivel internacional, que la lectura y las matemáticas son de los temas que más debemos de atender y donde hubo mayor laceración en cuanto a conocimientos. Hemos encontrado indicios de pérdida de aprendizajes en nuestros alumnos, especialmente de primaria y secundaria que requieren ser atendidos”, abundó Gómez Álvarez.

Continuarán los grados y las clases presenciales el próximo Ciclo Escolar

Por ello, la secretaria de Educación insistió en que tras las afectaciones al proceso educativo, deben nivelarse los aprendizajes que no hayan sido óptimos en la formación a distancia.

Y respecto a la propuesta curricular para la Educación Básica, aseguró que se van a mantener los grados escolares; además, para garantizar una mejor organización pedagógica, los profesores registrarán los avances de sus alumnos por fases.

SEP/José Pazos Fabián La SEP garantizó que el próximo Ciclo Escolar 2022-2023 iniciará con clases presenciales

Por último, Delfina Gómez anunció que para el próximo Ciclo Escolar 2022-2023, se tiene previsto iniciar con clases presenciales, para tranquilidad de todos.

“Será como lo hemos hecho, de la mano de las autoridades del Sector Salud quienes también nos han apoyado en darnos sus opiniones y darnos los criterios que tenemos que tomar para no poner en riesgo la salud de nuestros alumnos”, añadió.