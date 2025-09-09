VIDEO: ¡Se quedan sin nada! ‘Mega fuga’ de agua en Tijuana afectan a más de 600 colonias

En la tarde de este 9 de septiembre 2025, se reportó una ‘mega fuga’ de agua en Tijuana, la cual afectó alrededor de 631 colonias en la región, dejándolas sin servicio.

La fuga de agua potable ocurrió en el acueducto Florido Aguaje; hasta el momento se desconoce si hay personas heridas.

Mega fuga de agua en Tijuana afecta a decenas de automovilistas

En redes sociales, circula un video de la mega fuga de agua en Tijuana, en el que se muestra como el agua sale disparada y con mucha intensidad.

Los automóviles que circulaban por la zona afectada, tuvieron que desviarse, ya que no se podía pasar debido a la intensidad de la fuga.

Más de 600 colonias se quedarán sin agua por 36 horas

Autoridades estatales confirmaron que el servicio de agua potable podría restablecerse en al menos 36 horas, por lo que los habitantes se quedarán sin este servicio por un día.