Habrá memorial a mineros, pero la prioridad es el rescate: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la creación de un memorial a los mineros atrapados en el Pinabete en Sabinas, Coahuila, dijo que sí habrá, pero la prioridad es rescatarlos.

"¿Habrá un memorial? Siii pero primero estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos, ya se tiene un acuerdo con los familiares, nada más creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento”.

En la mañanera de hoy 30 de agosto de 2022, AMLO confirmó que ya dio instrucciones para pagar las indemnizaciones a los familiares de los 10 mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto en la mina de carbón, independientemente de que la empresa responsable las pague.

“Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones no solo lo convencional sino más por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares sino por la situación de pobreza que vive la gente”.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ insistió en que se dará prioridad al rescate de mineros en # Coahuila y aseguró que la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, permanecerá en el lugar para revisar las labores de rescate pic.twitter.com/PjZQAg18z6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 30, 2022

El presidente López Obrador reiteró que no parará el rescate de los 10 mineros atrapados en El Pinabete, aseguró que los trabajos continúan y se sigue extrayendo el agua de los pozos para facilitar el resccate.

“Seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar para el rescate, no se va a parar el recate, no se ha parado seguimos extrayendo agua de los pozos y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los expertos para tener mejores resultados, primero rescatarlos y luego el memorial”.

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez permanecerá a cargo del rescate de los mineros

En la mañanera, el presidente López Obrador confirmó que la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Vélazquez seguira al frente de las labores de rescate de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila.

“Si, si va a estar ahí permanente mente, si se requiere va estar en México pero constantemente va a estar viajando, es para nosotros prioritario no vamos a abandonar” .