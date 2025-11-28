Declaran con muerte cerebral a niño que sobrevivió a choque con patrulla de la GN en Michoacán

Tras el fuerte choque que provocó la muerte de una familia en Zamora, Michoacán, y en el que una patrulla de la Guardia Nacional estuvo involucrada, este jueves 27 de noviembre el pequeño Gibrán fue desconectado después que se le declarara con muerte cerebral.

El niño, de apenas 8 años, había logrado sobrevivir al accidente múltiple ocurrido el pasado domingo, cuando la camioneta en la que viajaba junto a sus padres y hermanos fue impactada por una unidad oficial que circulaba a exceso de velocidad, según informó el alcalde de Zamora, Carlos Soto.

Muere familia tras choque con patrulla de la Guardia Nacional en Zamora, Michoacán

El menor permaneció bajo supervisión médica, luego del accidente múltiple registrado alrededor de las 11:30 horas en la avenida Madero Norte, donde la patrulla, que se dirigía a un operativo, circulaba con las sirenas encendidas y presuntamente a exceso de velocidad.

El choque generó una carambola que dejó siete lesionados y cuatro personas sin vida. Entre ellos, los dos hermanos de Gibrán, de 7 y 2 años, y su mamá.

El papá del menor también resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un hospital cercano de la región, donde murió a las pocas horas.

#Noticias #viraltiktok #accidente #Michoacán #GN ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Así fue el momento exacto del accidente que involucró a una patrulla de la GN Ocurrió un fuerte accidente múltiple en Zamora, Michoacán, a la altura del puente Palo Alto sobre la avenida Madero Norte. El choque involucró varios vehículos, entre ellos una patrulla de la Guardia Nacional , una camioneta de la Guardia Civil, una unidad particular, una bicicleta y una motocicleta. Reportes preliminares indican que hay 3 personas sin vida. Elementos de emergencia y la Fiscalía Regional de Zamora arribaron a la zona para esclarecer el accidente y atender a los heridos. #AztecaNoticias

Abuelitas de Gibrán decidieron donar sus órganos

Tras el impacto, el niño fue trasladado en estado crítico y diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo y edema cerebral.

Sus abuelas quedaron al cuidado del pequeño y se mantuvieron al pendiente de su tratamiento. Sin embargo, el miércoles 26 los médicos confirmaron la muerte encefálica.

Este jueves, el pequeño fue desconectado, y aun en el momento más difícil, sus abuelas decidieron convertir a Gibrán en un héroe, al donar sus órganos que pueden ayudar a salvar más vidas.

Investiga homicidio doloso tras choque con patrulla de la GN en Zamora

Mientras tanto, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, ya que en videos de cámaras de vigilancia se observa que la patrulla viajaba a alta velocidad y cruzó el semáforo en rojo antes del choque.

De acuerdo con el reporte inicial, los agentes se dirigían a un centro comercial a las afueras de Zamora, donde se tenía reporte de tres personas armadas.

Aunque las patrullas tienen preferencia de paso cuando están en operativo, serán las autoridades las encargadas de revisar si hubo un acto de omisión por parte de los uniformados.

