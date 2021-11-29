Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

Lionel Messi recibe el Balón de Oro 2021 y se corona como mejor jugador del mundo una vez más por su desempeño durante el año. Éste es el séptimo premio que recibe de esta categoría.

Con la entrega de este Balón de Oro, Messi se convierte en el futbolista con la mayor cantidad de Balones ganados de la historia al acumular su séptimo premio.

En el ranking final para ganar el Balón de Oro 2021, Messi terminó por delante de Robert Lewandowski, el cual quedó en segundo lugar, y Jorginho, que se quedó en el puesto número tres.

Durante la recepción del premio, Messi aseguró que su intención es seguir jugando y disfrutando tanto como pueda del fútbol.

Es increíble volver a estar aquí. Hace dos años no sabía qué podía llegar a pasar y otra vez me toca estar aquí. Hoy me toca estar en París, estoy muy feliz. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque amo el fútbol. Agradecer a todos mis compañeros del Barça, del PSG y de Argentina.

Anteriormente, el argentino ganó el Balón de Oro en el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2019.

Así felicitaron a Messi luego de ganar el Balón de Oro

Durante la entrega de su séptimo Balón de Oro, Messi hizo los honores para presionar un botón que encendió las luces de la Torre Eiffel.

Luego de la recepción del premio, las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de su equipo, pues desde la cuenta oficial del Paris Saint Germain (PSG), donde Messi juega como delantero, se compartió un video con los mejores momentos del jugador en la cancha.

Además, el equipo francés subió una foto de “La Pulga” con el afamado Balón de Oro desde la alfombra roja del evento.

Por su parte, el equipo con el que jugó durante 17 años hasta este 2021, F. C. Barcelona, también compartió un video con el momento en el que el ganador del Balón de Oro recibía el premio.

Messi y su racha de premios

Durante la última temporada, Lionel Messi ganó la Copa del Rey con su anterior equipo y antes de eso, la Copa América con la selección nacional de Argentina.

Además, el argentino se llevó su octavo premio Pichi esta jornada, lo que lo corona como el máximo goleador de La Liga española 2020-2021, al cerrar la temporada con 30 goles en 33 partidos.