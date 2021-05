VIDEO: En Metro CDMX danzantes y Protección Civil protagonizan pelea

A cuatro días del accidente en el Metro CDMX, danzantes y elementos de Protección Civil se enfrascaron en una pelea en la avenida Tláhuac, hecho que quedó registrado en video.

Un grupo de danzantes llegó con instrumentos y copal para realizar un rito en el área donde ocurrió el accidente del Metro CDMX el pasado lunes; sin embargo, un trabajador de protección civil no los dejó pasar al área donde buscaban hacer su ritual.

En el video se observa que uno de los danzantes conversa con dos trabajadores de Protección Civil, quienes interponen sus cuerpos para evitar que el hombre pase al área donde se observan las vías del Metro CDMX de la Línea 12.

El resto de los danzantes se encontraba a un costado de la trabe y el resto de las vías para pasarle el incienso que llevaban, mientras continúan tocando instrumentos musicales.

“Nada más vamos a estar aquí”, explica uno de los danzantes, quien viste camisa y paliacate blanco; en la mano lleva lo que parece ser un instrumento musical, de acuerdo con el video.

En respuesta, los trabajadores de Protección Civil, identificados con chalecos y cascos de la instituciones, negaron con la cabeza la petición del hombre, quien trataba de explicar el motivo por el que estaban en las inmediaciones del Metro CDMX.

“Afuera sí”, alcanzó a decir el trabajador de Protección Civil a los danzantes, quienes insistían en pasar al área donde se accidentó el Metro CDMX.

En el video se observa que los trabajadores de Protección Civil empujaron con a uno de los danzantes, quienes también responden y se negaban a dejar la zona y colocarse detrás de las vallas.

-Por favor, salte, pide un trabajador de Potección Civil al hombre que pedía estar más cerca del accidente del Metro CDMX

-Me estás poniendo en riesgo, responde el danzante en el video.

-¡Salte!, insiste el de Protección Civil.

-Me estás aventando…

-¡Ya salte!

-Yo no te estoy aventando...

Al lugar del conato de pelea entre danzantes y Protección Civil llegaron más trabajadores del gobierno capitalino y policías, quienes impedían el paso.

Danzantes hacen rito en Metro CDMX tras empujones con Protección Civil

Tras varios minutos de empujones, los danzantes realizaron y cantaron detrás de la barreras viales colocadas en el lugar del accidente del Metro CDMX.

“Solo estamos pidiendo unos minutos”, reclaman los danzantes, quienes comenzaron con su ritual, a pesar de que en el lugar está acordonado por los trabajos para quitar los restos del accidente del Metro CDMX.

