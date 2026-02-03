¿Quién es Gabriela Ortiz, la mexicana que ganó tres Premios Grammy?

La ceremonia de estreno de los Premios Grammy 2026 tuvo un nombre propio: Gabriela Ortiz . En una noche donde la música latina brilló en diversos géneros, la capitalina demostró que la música clásica mexicana está más viva que nunca.

Al ganar tres de las categorías más prestigiosas del ámbito clásico, Ortiz reafirma la alianza creativa que mantiene con el director Gustavo Dudamel, elevando el sonido de México a los escenarios más exigentes del mundo.

En qué categorías triunfó la compositora mexicana, Gabriela Ortiz

La noche de este domingo fue redonda para la mexicana. Gracias a su capacidad para narrar historias a través de la orquesta, Ortiz se llevó a casa los premios por:



Mejor interpretación coral: Por la pieza Yanga.

Mejor compendio clásico: También por el impacto de Yanga.

Mejor composición clásica contemporánea: Por su obra Ortiz: Dzonot, una pieza que explora sonidos profundos y místicos.

Este reconocimiento llega apenas unos meses después de haber obtenido el Latin Grammy 2025 por Revolución Diamantina, demostrando un dominio absoluto de la escena en ambos lados de la frontera.

La UNAM en lo más alto del podio internacional

Además de su faceta como creadora, Gabriela Ortiz mantiene un fuerte vínculo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , donde se desempeña como profesora de composición.

Ortiz ha logrado equilibrar su residencia en instituciones como el Carnegie Hall con la formación de nuevas generaciones de músicos mexicanos.

Gabriela Ortiz superó su propio éxtio

Si el año pasado la industria ya se había rendido ante ella por Revolución Diamantina —obra que retrata el movimiento feminista en México—, este 2026 ha sido el año de su consagración definitiva.

Haber ganado en la 67ª edición fue un gran paso, pero llevarse tres estatuillas en la 68ª edición la coloca en un selecto grupo de compositores que logran influir globalmente en la dirección que toma la música clásica del siglo XXI.

¿Quién es Gabriela Ortiz?

Nacida en la Ciudad de México en 1964, es una de las figuras más relevantes de la música clásica contemporánea, ya que su obra ha sido interpretada en importantes festivales internacionales, como el Festival Internacional Cervantino.

Su formación comenzó en una familia ligada al folclor (sus padres fundaron Los Folkloristas) y se perfeccionó con doctorados en Londres. Además de presentarse en el Festival de Bourges en Francia y el Electrifying Exotica en Londres, desde 2019 forma parte de la Academia de Artes de México, un reconocimiento a su contribución fundamental al arte y la cultura del país.

Orígenes de Gabriela Ortiz

El talento de Gabriela no es casualidad; lo lleva en la sangre. Hija de los fundadores del legendario grupo Los Folkloristas, creció rodeada de ritmos tradicionales latinoamericanos. Esa formación temprana, combinada con estudios de doctorado en Londres y la guía de maestros como Mario Lavista, le permitió crear un estilo único.

Su música no es solo técnica; es una mezcla de sonidos populares, multimedia y una fuerte carga social que conecta con el público moderno.