México vs Ecuador: A qué hora y dónde ver el partido amistoso

El partido amistoso México vs Ecuador marca el cierre de actividades para la Selección Mexicana durante este mes de octubre, por lo que el director técnico Gerardo ‘Tata’ Martino experimentará en todas las líneas con una lista de jugadores jóvenes.

El México vs Ecuador contará con jugadores de las respectivas ligas de ambos países, ya que no es una fecha FIFA, por lo que los futbolistas que militan en Europa no realizarán el viaje.

Además, el ‘Tata’ Martino tampoco podrá disponer de la plantilla de América y Monterrey porque disputan la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

¿A qué hora es el México vs Ecuador?

El partido amistoso entre México vs Ecuador está programado para este miércoles 27 de octubre en punto de las 20:00 horas del tiempo del centro del país.

Se llevará a cabo en la cancha del Bank of America Stadium, ubicado en en la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos .

¿Dónde ver el partido México vs Ecuador?

El duelo entre México vs Ecuador lo podrás ver en la pantalla de Azteca Deportes a partir de las 19:30 horas. También lo puedes seguir en la página web y por la app oficial.

Contará con la narración de Christian Martinoli, Luis García, Inés Sainz, Luis Roberto Alves ‘Zague’, David Medrano y Jorge Campos.

Convocados nacionales para el México vs Ecuador

Porteros: Rodolfo Cota (León) y Jonathan Orozco (Tijuana).

Defensas: Jesús Angulo (Atlas), Kevin Álvarez (Pachuca), Haret Ortega (Toluca), Víctor Guzmán (Tijuana), Osvaldo Rodríguez (León).

Medios: Alan Cervantes (Santos), Alejandro Zendejas (Necaxa), Erick Lira (Pumas), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Fernando Beltrán (Chivas), Jesús Angulo (Chivas), Uriel Antuna (Chivas), José David Ramírez (León), Karel Campos (América).

Delanteros: Eduardo Aguirre (Santos) y Santiago Giménez (Cruz Azul).



Por parte de Ecuador, el entrenador Gustavo Alfaro presentará una convocatoria de 20 jugadores, entre los que destacan dos del fútbol mexicano : Michael Estrada, del Toluca, y Romario Ibarra, de Pachuca.

México vs Ecuador, un duelo con mucha historia

El partido de esta noche tiene mucha historia porque se han enfrentado en 21 partidos, con un saldo de 14 victorias para México, contra tres para Ecuador, así como cuatro empates. De ese total, seis han sido en competencias oficiales, mientras que los 15 restantes fueron amistosos.