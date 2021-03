Miami impone toque de queda por llegada masiva de turistas

Tras la llegada masiva de turistas a Miami Beach, principalmente estadounidenses, el gobierno local decidió imponer toque de queda durante la noche del sábado, con la intención de evitar aglomeraciones y un nuevo brote de coronavirus.

Esta medida estará vigente por 72 horas, por lo que todas las personas tuvieron que abandonar las calles, además de que restaurantes y bares cerraron sus puertas a las 20:00 horas, tiempo local. Principalmente en las zonas turísticas de South Beach, zona conocida por sus múltiples antros y bares.

Además, los tres puentes que conectan la pequeña isla con la ciudad de Miami estarán cerrados al tránsito desde las 22:00 horas, permitiendo únicamente la circulación a residentes, trabajadores y húespedes que puedan comprobar su estadía en alguno de los hoteles de la región.

Raúl Águila, admnisitrador interino de la ciudad, señaló que la decisión fue tomada porque se trata de “un asunto de seguridad pública”.

“Esto parecía un concierto de rock, no se ve el pavimento, no se ve el césped”, declaró el político luego de que se volvieran virales imágenes del famoso paseo costero Ocean Drive, en el que las enormes multitudes de gente hacen parecer que la pandemia no existiera.

¿UNA DECISIÓN TARDÍA?

La imposición del toque de queda en la región de Miami Beach llegó dos semanas después de que se registarara la llegada masiva de turistas, situación que es constante año con año. Esta pequeña isla es conocida por ser la sede estadounidense de los springbreakers.

En total, Miami Beach cuenta con 92 mil habitantes, pero aproximadamente en esta temporada llegan 200 mil visitantes y trabajadores.

La isla está ubicada justo frente a Miami, cuenta con enormes playas y hay una amplia oferta gastronómica y de entretenimiento.

El alcalde de la ciudad, Dan Gelber, reconoció que esta es una situación constante en la zona, pero aceptó que este año llegó una cantidad muy superior de turistas.

“Creo que se debe en parte a que hay pocos lugares abiertos en el resto del país, o son muy fríos o están cerrados y además son muy fríos”, declaró el alcalde.

La pandemia no es la única preocupación que enfrenta la ciudad de Miami Beach, pues recientemente se han vuelto virales videos de riñas en restaurantes y bares, además de que comensales han huído de los recintos debiendo costosas cuentas. Tan solo el fin de semana pasado, más de 150 personas fueron arrestadas por este tipo de altercados.

“El jueves cientos de personas corrieron en determinado momento y arrojaron tablas y sillas como armas”, afirmó Richard Clements, jefe de la policía local.

“Esperábamos que fuera un evento de una sola vez, pero anoche hubo otras tres situaciones así, una mujer resultó herida”, añadió.

