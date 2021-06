Michelle Salas afirma que no autorizó uso de su imagen en “Luis Miguel”

Michelle Salas, modelo e hija de Luis Miguel, habló por primera vez sobre la forma en que fue representada en la serie del “Sol de México”, afirmando que ni siquiera autorizó el uso de su imagen en la producción de Netflix.

La modelo señaló que ha tratado de mantenerse alejada de la opinión pública con la intención de proteger su salud mental, pero consideró que era necesario hablar de la forma en que fue representada en “Luis Miguel, la Serie”, pues desde su punto de vista, está distorsionada.

“Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer”, comienza el comunicado que Michelle Salas compartió en sus redes sociales. La hija de Luis Miguel continúa diciendo que compartió su perspectiva porque más allá de un tema laboral, se trata de su vida personal y familiar, su infancia e intimidad, y que, según ella, fueron expuestas de una manera negativa.

“Me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convitiera en una serie de televisión.

“Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido, pero me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, descirbió Michelle Salas.

La modelo señaló que expresó su molestia no por una cuestión personal, sino porque considera que ninguna persona debe ser tratada de esa forma sin su consentimiento.

“No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derecho de ésta y que además, la distorsionen a su conveniencia”. reclamó.

Michelle Salas concluyó agradeciendo las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días.

¿Cómo retratan a Michelle Salas en ‘Luis Miguel, la Serie’?

Michelle Salas se convirtió en uno de los personajes principales de la segunda temporada de la seire de Netflix.

Al principio, Salas es presentada como una niña de 11 años, cuando recién conoce a su padre, y en pantalla se observan representaciones de las primeras interacciones entre padre e hija.

Con el paso de los capítulos, Michelle va cobrando relevancia hasta que cumple la mayoría de edad y se va a vivir con Luis Miguel. Es aquí cuando la hija del “Sol” conoce al mánager del cantante, representado como Mauricio Ambrosi, en la vida real fue Alejandro Asensi, y se involucra sentimental y sexualmente con él, situación que, a decir de la propia modelo, vulneró su intimidad y vida personal.

Stephany Salas dice "¡Ya basta!”

Stephany Salas, la madre de Michelle, también se pronunció por la forma en que su hija fue representada en la producción, asegurando que defenderá su hogar y a sus hijas “a capa y espada”.

“Apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija en defensa de su persona”, escribió la estrella.

Stephany Salas también señaló que el personaje de Michelle fue representado de manera irrespetuosa e innecesaria.

Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles, traspasando u agrediendo personalmente la dignidad, el respeto y la integridad que mi hija, Michelle Salas, se merece como mujer. En nombre de mis hijas, de mi madre y del mío, decimos: ¡ya basta!

