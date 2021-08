VIDEO: Lanzan agua sucia a abuelita que vendía artesanías en Michoacán

Un video que circula en las redes sociales muestra los momentos posteriores en que supuestamente una mujer le arrojó agua sucia a una abuelita que vendía artesanías sobre una calle en Michoacán.

En las imágenes compartidas en Twitter se observa cuando la abuelita observa y acomoda las artesanías que vende. En la parte superior de la calle en Michoacán donde está instalada hay un balcón de donde habrían lanzado el agua y todavía caen algunas gotas porque una mujer está barriendo.

La grabación fue publicada por una persona que comenzó a narrar lo que supuestamente ocurrió contra la abuelita que vendía artesanías en una calle de Michoacán. Lamentó que la mujer que está en el balcón supuestamente arrojó el agua que mojó los productos de la señora.

Hoy me tocó ver esta mala experiencia de cómo una señora humilde, está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante, y gente ignorante como mi querida amiga (señora) le moja todo su negocio, mencionó el joven.

La publicación generó diferentes reacciones en las redes sociales, donde los usuarios reprocharon que la mujer haya lanzado el agua para, supuestamente, hacer que la abuelita se alejara de ese domicilio con las artesanías que estaba vendiendo.

Le echan agua a viejita que vendía artesanías en la calle, esto sucedió en Peribán de Ramos Michoacan. 😡 pic.twitter.com/t0nFDrWkXF — El Triqui (@El_Triqui_) August 8, 2021

Usuarios piden ayudar a la abuelita en Michoacán

La publicación que circula en las redes sociales que muestra la supuesta agresión con agua de la mujer contra la abuelita que vende artesanías provocó que algunos usuarios se unieran para tratar de encontrar a la abuelita en calles de Michoacán y brindarle su ayuda.

“Por favor consíganme el contacto de la señora que le deposito 100 dólares. No es mucho, pero no solo me quedo en Twitter quejándome, por favorcito, si alguien me puede ayudar a contactarla, me gustaría mucho ayudarla con algo”, escribió un usuario.

De acuerdo con los usuarios, los hechos ocurrieron en el centro del municipio de Peribán de Ramos, Michoacán. Además, una de las personas aseguró que tiene el contacto de la señora y se ofreció a dárselo a las personas que quisieran ayudarla.