Gobernador de Michoacán amonestó al alcalde de Coahuayana por suspender clases tras ataques armados

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, amonestó al alcalde de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, por suspender clases ante la reciente ola de violencia en el municipio. La ‘sanción’ preventiva buscaba proteger a los estudiantes hoy 29 de septiembre, pero generó una alerta y cuestionamientos de la población ante la posición ejercida por el gobernante.

¿Y la protección de los estudiantes ante la ola violencia en Coahuayana?

El mandatario estatal explicó en rueda de prensa que esta amonestación se debe a que los ayuntamientos no tienen la facultad de suspender clases ni decretar códigos rojos.

“Los ayuntamientos no tienen facultades de suspender clases, ya se amonestó al presidente municipal. La situación está totalmente bajo control”, indicó Ramírez Bedolla, aclarando que las decisiones educativas corresponden únicamente a la autoridad estatal, a pesar de que en este caso se trató de proger a la población estudiantil.

“Los ayuntamientos no tienen facultades de suspender clases, ya se amonestó al presidente municipal. La situación está totalmente bajo control”, indicó Ramírez Bedolla, aclarando que las decisiones educativas corresponden únicamente a la autoridad estatal, a pesar de que en este caso se trató de proteger a la población estudiantil.

Violencia en Coahuayana y Tepalcatepec alerta a dirigentes

Los hechos de violencia que motivaron la medida preventiva ocurrieron la madrugada del domingo 28 de septiembre. En Coahuayana, colindante con Colima, se registró la caída de un dron con explosivo que no detonó, mientras hombres armados atacaban a la población en los poblados de Santa María y El Ahijadero, dejando un saldo de tres personas fallecidas.

La Guardia Comunitaria intervino para repeler los ataques y controlar la situación, que generó gran alerta en la región.

Simultáneamente, en Tepalcatepec se reportó un ataque a una pista de aterrizaje, con daños importantes a una avioneta y otras dos afectadas, además de vehículos incendiados.

#Incendio #Colima | Un autobús de pasajeros se incendió sobre la carretera costera entre la localidad de Cerro de Ortega y el puente del río Coahuayana, que divide a los estados de Colima y Michoacán, en el municipio de Tecomán. pic.twitter.com/TplIWVnWUY — Vivo Noticias Colima (@vivonoticiascol) September 28, 2025

Suspensión preventiva y refuerzo de seguridad

Ante esta delicada situación, el Ayuntamiento de Coahuayana emitió un comunicado exhortando a la población a resguardarse en casa y evitar desplazamientos innecesarios. Como medida preventiva, optó por suspender las clases en todos los niveles educativos este lunes 29 de septiembre; además, se solicitó al gobernador reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en la zona