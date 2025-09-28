Michoacán bajo fuego: Ataque con drones desata violencia en Tepalcatepec y Coahuayana

Un ataque con drones y armas de fuego registrado en las primeras horas de este domingo 28 de septiembre, dejó una avioneta destruida, otras dos dañadas y vehículos incendiados en municipios de Michoacán.

En distintos hechos, en Coahuayana se reportó la caída de un artefacto explosivo que no alcanzó a explotar, por lo que fue necesario desplegar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado en la región de la Sierra-Costa.

Mientras que al norte, en Tepalcatepec se reportó un ataque en una pista de aterrizaje, dejando daños considerables en el lugar.

Ataque con drones en Tepalcatepec, Michoacán, destruye una avioneta y deja otras dos dañadas en pista de aterrizaje.



Ataque con drones en pista de aterrizaje de Tepalcatepec, Michoacán

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 05:00 de la mañana sujetos armados atacaron la pista de aterrizaje “La Parota” en Tepalcatepec, a la altura del libramiento por la zona conocida como la magueyera, muy cerca de los límites con Jalisco.

Los artefactos explosivos impactaron contra tres avionetas estacionadas en la pista. Una Cessna modelo 1956 quedó completamente destruida y otras dos aeronaves resultaron con daños significativos.

Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno se movilizaron de inmediato. Incluso, se utilizó un helicóptero para sobrevolar la zona y rastrear a los responsables, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Ataques simultáneos en Coahuayana dejan tres muertos

Mientras tanto, en Coahuayana, municipio que colinda con Colima, se registraron agresiones armadas casi de manera simultánea. Primeros reportes indican que en los poblados de Santa María y El Ahijadero, hombres armados abrieron fuego contra la población.

En donde tres personas perdieron la vida tras ser alcanzados por los disparos. La Guardia Comunitaria intervino para repeler el ataque, aunque la situación generó gran alerta.

En otro punto, sujetos armados incendiaron un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 200, a la altura del puente de Coahuayana.

Suspenden clases en Coahuayana, Michoacán

Ante la escalada de violencia, el Ayuntamiento de Coahuayana emitió un comunicado exhortando a la población a resguardarse en casa, y evitar desplazamientos innecesarios.

Como medida preventiva, se anunció la suspensión de clases este lunes 29 de septiembre en todos los niveles educativos, con el fin de proteger a los menores.

Además, el gobierno municipal solicitó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en la región, que en los últimos días se ha convertido en foco rojo.