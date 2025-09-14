Tras 12 horas, recuperan camión de refrescos que cayó a socavón en Iztapalapa | Mientras Dormía

Un camión cargado de refrescos quedó atrapado durante más de 12 horas en un socavón en la colonia Renovación, Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX) y fue rescatado la madrugada de este sábado tras un intenso operativo de autoridades y cuerpos de emergencia.

El incidente se registró en la tarde del sábado en la intersección de Avenida 5 y Celestino Gasca, cuando el conductor de la pesada unidad, con carga completa de refrescos, quedó inicialmente atorado en un socavón y después fue literalmente “tragado” por un hundimiento mayor.

Así amanece la colonia Renovación, en #Iztapalapa



El camión fue retirado del socavón durante la madrugada. En estos momentos lo están vaciando para poder retirarlo de la zona.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 14, 2025

Rescate complicado en socavón de gran profundidad

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil se coordinaron para atender la emergencia. El socavón medía aproximadamente 8 metros de profundidad y 8 metros de diámetro, lo que dificultó la extracción del camión y su carga.

La zona permaneció acordonada durante muchas horas para garantizar la seguridad y agilizar el proceso de rescate, que requirió el uso de una grúa de construcción móvil. Las autoridades continuaron trabajando pasadas las 5 de la mañana para finalmente liberar la unidad pesada.

#Atencion | Tras más de 12 horas y con apoyo de maquinaria especializada, fue rescatado la madrugada de este domingo el camión de refrescos que cayó en un Socavón en la colonia Renovación en #Iztapalapa.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 14, 2025

Afectaciones viales y sin lesionados reportados

Las labores de rescate generaron importantes afectaciones viales en la zona, ya que la vialidad estuvo cerrada durante varias horas. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente ni en las labores de rescate.

