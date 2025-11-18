Martes de movilizaciones: Se esperan marchas y concentraciones en la CDMX
Marchas CDMX Hoy: Este 18 de noviembre se esperan 2 marchas y 8 concentraciones. Habrá movilizaciones del Ángel al Zócalo y del IPN. Checa alternativas viales.
Para evitar contratiempos en los desplazamientos por la Ciudad de México (CDMX), es crucial conocer el calendario de movilizaciones sociales previstas para hoy, martes 18 de noviembre de 2025. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina ha divulgado la información sobre los eventos, marchas y concentraciones registrados.
Según los datos oficiales, las autoridades anticipan la realización de dos recorridos de manifestación, ocho reuniones de protesta y cuatro actividades de esparcimiento a lo largo de la jornada en el territorio de la capital. Es fundamental considerar esta agenda para planear los trayectos.
Concentraciones en la Ciudad de México HOY
Además de las manifestaciones, se han programado diversas concentraciones en distintos puntos de la ciudad.
En la alcaldía Gustavo A. Madero, se llevará a cabo una reunión estudiantil.
- 09:00 Horas: La Comunidad Organizada UPIITA se concentrará en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), localizada en la Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2580, en la colonia Ticomán. El motivo del encuentro es la realización de una asamblea.
Posteriormente, en la zona poniente, se espera un mitin de trabajadores.
- 11:00 Horas: El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C. del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se congregará en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1968, colonia Los Alpes, en la alcaldía Álvaro Obregón. El propósito de la reunión es solicitar la ampliación del “Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social” para los ex empleados de la desaparecida compañía Luz y Fuerza del Centro.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes de tráfico y utilizar vías alternas para evitar afectaciones en sus traslados durante este martes 18 de noviembre.
Marchas CDMX HOY
La mañana estará marcada por el inicio de un trayecto significativo en la alcaldía Cuauhtémoc.
- 12:00 Horas: El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas iniciará una caminata que partirá desde el monumento del Ángel de la Independencia, teniendo como punto de llegada la Plaza de la Constitución (Zócalo). La protesta lleva por nombre "Mega marcha por pan, vivienda y trabajo" y su principal demanda es la defensa de su tradicional “Romería Navideña Artesanal”.
Por la tarde, se registrará una segunda movilización en el norte de la urbe.
- 16:00 Horas: En la alcaldía Gustavo A. Madero, el Comité de Participación y Acompañamiento Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) “Unidad Zacatenco” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) comenzará una marcha desde la propia sede de la ESIA. El destino final de este recorrido aún está pendiente de definirse. Los estudiantes exigen a las autoridades del instituto dar una respuesta favorable