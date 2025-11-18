Martes de movilizaciones: Se esperan marchas y concentraciones en la CDMX

Para evitar contratiempos en los desplazamientos por la Ciudad de México (CDMX), es crucial conocer el calendario de movilizaciones sociales previstas para hoy, martes 18 de noviembre de 2025. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina ha divulgado la información sobre los eventos, marchas y concentraciones registrados.

Según los datos oficiales, las autoridades anticipan la realización de dos recorridos de manifestación, ocho reuniones de protesta y cuatro actividades de esparcimiento a lo largo de la jornada en el territorio de la capital. Es fundamental considerar esta agenda para planear los trayectos.