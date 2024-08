“Dios me da la fuerza”: Así es la travesía de migrantes con discapacidad hacia Estados Unidos

La migración hacia Estados Unidos no es un camino fácil, la mayoría de las veces está marcado por los peligros e inseguridad a la que se exponen en territorio mexicano, pero ¿qué pasa cuando los migrantes con discapacidad se suman a la larga travesía?

La otra cara de la migración: Los retos de las personas migrantes con discapacidad

Andrés Andelino Castro es un hombre de 36 años, proveniente de Honduras, y pertenece a la caravana migrante “Jesucristo”. No es su primera vez en México, y a pesar de conocer algunas rutas para cruzar, sabe que a paso lento, pero seguro, puede intentar llegar a Estados Unidos junto con su prótesis.

El dolor de caminar con la prótesis varios kilómetros no es más grande que su sueño por llegar a la unión americana. Andrés persigue dos objetivos, los cuales son darle una mejor calidad de vida a su hija de apenas 9 años y conseguir una mejor prótesis para que él pueda trabajar.

“Caminar día y noche ha sido, para qué te digo, un esfuerzo bastante grande, pero Dios me ha dado la fuerza”, aseguró Andrés Andelino para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

El camino a Estados Unidos: un andar lleno de peligros

Andrés Andelino recordó cómo fue su primer viaje hacia Estados Unidos, un episodio que le marcó por completo la vida tras perder su pierna derecha por un accidente.

En su paso por Veracruz durante 2016, Andrés sufrió la amputación de una de sus piernas al intentar subir al tren; un accidente que lo hizo regresar a Honduras , con las esperanzas perdidas de llegar a Estados Unidos.

Pero la vida se trata de segundas oportunidades, y para Andrés no hay imposibles, ni su discapacidad es un impedimento. A pesar de que aún no se recupera por completo, y de las lesiones que le provoca la prótesis, el rumbo sigue fijo para esta persona migrante.

“A mí me ha costado un mundo y otro poder continuar, pero es menos riesgo que el tren, no quiero vivir lo que ya viví años atrás que me costó recuperarme, volver a pegar el paso, volver a ser el mismo”, detalló.

Migrantes con discapacidad: ¿Personas invisibles en su camino a la frontera?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estima que alrededor del 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad, pero las personas migrante s con discapacidad son los que menos atención reciben.

Para la ONU, el desplazamiento forzado afecta directamente a las personas con discapacidad, ya que pueden correr más riesgo de sufrir violencia o de ser víctimas de explotación. Además de que pueden enfrentar barreras en el acceso a la asistencia humanitaria.

Ante esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR ha impulsado c ampañas de sensibilización sobre los derechos y capacidades de los migrantes con discapacidad, evitando estigmas, sin reforzar los enfoques médicos hegemónicos.