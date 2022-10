Recuperación de mineros en El Pinabete sería en febrero o marzo 2023

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que entre febrero y marzo 2023 un equipo especializado podría ingresar a la mina El Pinabete y recuperar a los 10 mineros que quedaron atrapados desde el 3 de agosto de este año.

Este miércoles, Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, se reunió con los familiares de los mineros, para compartir los avances en la excavación y construcción del tajo a cielo abierto.

Esto para que equipos especializados puedan entrar y recuperar los cuerpos de los 10 #mineros que quedaron atrapados el pasado 3 de agosto. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2022

Hace un mes comenzaron las excavaciones con maquinaria, se espera que en febrero o marzo 2023 equipos especializados podrían llegar a las galerías donde estarían los 10 mineros, enfatizó.

Hasta el momento se ha hecho una excavación aproximada de 10 metros, con un volumen extraído de más de 250 mil metros cúbicos en la mina El Pinabete , ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila.

Vamos a buen tiempo para que en febrero o marzo se pueda llegar a las galerías y puedan venir los equipos especializados a hacer la recuperación.

Indemnizaciones a familiares de mineros se entregaron al 100%: CNPC

Además, Velázquez Alzúa comentó que se están realizando estudios para identificar qué tipo de piedra encontrarán los equipos de especialistas y con base en esa información, elegir el tipo de maquinaria que se usará en el tajo a cielo abierto .

En las excavaciones no se ha encontrado agua; sin embargo, cuando los equipos lleguen a ella, se determinará su destino, ya que no se puede llevar al río Sabinas si no se tiene la garantía que está bien y no habrá afectaciones.

Por otra parte, la coordinadora nacional de Protección Civil explicó que las indemnizaciones se entregaron al 100 por ciento, solo hay una familia que está en litigio y revisando la cuestión legal con la Secretaría de Gobernación.

“Las familias están tranquilas, muy satisfechos por lo que acaban de ver, se pudo constatar el avance”, señaló Velázquez Alzúa.

En atención a las instrucciones del presidente @lopezobrador_ y en seguimiento al compromiso con los familiares de los mineros de #Pinabete en #Sabinas, #Coahuila, @laualzua, tit. de la @CNPC_MX, se reunió con ellos para darles a conocer los avances en la excavación. pic.twitter.com/TCpADlakRH — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 5, 2022

El 3 de agosto, 15 mineros entraron a un pozo de carbón en El Pinabete y descendieron 60 metros, pero hallaron un acuífero subterráneo que inundó la mina y los dejó atrapados; en ese momento solo cinco pudieron salir.

Desde ese momento iniciaron las tareas de rescate, en las que participó la CNPC, la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aunque unos días después las autoridades anunciaron que los equipos de rescate podrían entrar a la mina, los altos niveles de agua impidieron que eso ocurriera y finalmente, los familiares aceptaron la construcción de un tajo a cielo abierto para llegar a los mineros.