Monreal anuncia denuncia penal en contra de Sansores por filtraciones

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal informó que presentará en próximos días una denuncia penal en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores por los ataques y filtraciones ilegales en su contra, que además aclaró, se trata de información inventada, desproporcionada y fuera totalmente de la realidad. Dijo que no se detendrá y exigirá que se haga justicia por la violación a la ley y a la Constitución de parte de Sansores.

“Estoy intentando revisar jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales, para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las Fiscalías. La estoy formulando personalmente, la estoy haciendo personalmente y espero presentarla en los próximos días. Lo único que estoy haciendo es ser congruente ahora y no me voy a detener. Voy a exigir que haya sanción para quien haya violado la Constitución y la ley”.

Ricardo Monreal lamentó que Layda Sansores y su grupo que comanda, hayan hecho a un lado el llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para evitar estos enfrentamientos y escándalos políticos entre morenistas. Ahora insistió, se debe aplicar la ley.

“Simplemente se viola constitucionalmente y no se ha actuado contra los presuntos delincuentes. Ese es el tema de fondo. No es la gobernadora, es al grupo que pertenece. No le hicieron caso al presidente, lamentablemente. Cuando hizo el martes el llamado yo le hice eco y lo dije públicamente, que, si se abstenía de cualquier mención, o de cualquier circunstancia en mi contra, yo también atendería el llamado del presidente. Que dependía de lo que presentara y que si ella ejecutaba alguna acción o conducta ilegal lo iba a denunciar”.

Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República: Monreal

Aclaró que se mantiene en Morena únicamente por el respeto al presidente de la República. Reprochó que los ataques vengan de su partido y el gobierno, aunque aclaró que no piensa salir por la puerta trasera.



“Es una lástima que se presente este tipo de espectáculos a la población. No coincido con este tipo de ataques desde el propio gobierno, los podría esperar de opositores, pero nunca de mi propia organización política. Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto”.