Pide Monreal escuchar a empresarios por discusión de Reforma Eléctrica

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal se pronunció porque se escuchen todas las voces de los inversionistas y empresarios vinculados con el tema de la reforma eléctrica - energética que se analiza en el Congreso de la Unión.

Dijo que ante la posibilidad de poder iniciar las discusiones en la Cámara Baja, es indispensable escuchar a los hombres de empresa. También indicó que se debe vigilar el no caer en atropellos al acuerdo de libre comercio que México mantiene con Estados Unidos y Canadá ya que eso podría ser altamente costoso para el país.

“Yo creo que ese es el tema que tenemos que cuidar, que no se resuelva la reforma en páneles internacionales, y que haya un acuerdo. Se puede, yo confío en que podemos lograr, todos, una ley aceptada. Mi punto de vista respecto de que es indispensable escuchar a los inversionistas, a los empresarios y a todos aquellos que están interesados, y ese era el propósito del Parlamento Abierto, si no, no hubiera tenido ningún objeto haberse reunido varias semanas. Entonces, yo sí tengo mis observaciones”.

Llamado a prudencia, por conflicto entre Scherer y Gertz.

Monreal aprovechó además para referirse al conflicto entre el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Dijo que este tipo de situaciones y desencuentros afecta a su movimiento por lo que hizo un llamado a la prudencia y la conciliación.

“No es afortunado el que estén develándose o revelándose probables conflictos y hacerlos públicos y hacerlos mediáticamente fuertes. No me gusta, porque finalmente afecta al movimiento. Lo más correcto y lo más conveniente es serenar ánimos, reconducir el ambiente en un proceso de mayor conciliación, incluyendo internamente”.