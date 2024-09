Monreal aclara si habrá juicio político contra jueces que detuvieron reforma al Poder Judicial

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados pidió a sus legisladores poner en pausa las demandas de juicio político y penal presentadas este domingo en contra de los juzgadores que otorgaron amparos con la intención de frenar la discusión de la reforma al Poder Judicial .

Dijo que, aunque los jueces de Morelos y de Chiapas se extralimitaron en sus funciones y violaron la Constitución recomendó esperar y actuar con prudencia.

Monreal niega utilizar mayoría para sanciones políticas

El líder de la bancada guinda aseguró que tampoco utilizaran su mayoría para agilizar sanciones políticas que competen al Congreso.

“Yo les he pedido que esperemos, creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayuda al país, aun cuando se hayan prestado hay que darles una pausa…No habrá fast track en ningún juico político, vamos a acudir a una actitud de respeto, de prudencia… Ellos saben que fue un error garrafal intentar esta estrategia que viola la Constitución, viola el principio de legalidad, nosotros no permitimos este tipo de perversidades, si creemos en el Estado de Derecho, sí creemos en la división de poderes, pero no creemos en estas argucias, representan simplemente estrategias políticas y que implican atrocidades constitucionales”, enfatizó Monreal.

Cuestionado sobre la petición que alumnos de la UNAM hicieron a autoridades de la máxima casa de estudios para darlo de baja como académico, Ricardo Monreal minimizó la exigencia al decir que es por el calor.

Jueces conceden suspensión para que no se discuta Reforma Judicial

En los últimos días un juzgado concedió la suspensión de oficio para frenar la discusión por la iniciativa de Reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Asimismo, en caso de aprobar las reformas al Poder Judicial, deberán abstenerse de enviarlas a los congresos estatales y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva.