Monreal descarta dar “monrealazo” en Morena rumbo al 2024

El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila respondió que descarta dar un Monrealazo” para ganar la candidatura de su partido para la presidencia en el 2024 y aseguró que su “Plan A”, y único, es ser el presidente de la reconciliación del país.

“Yo tengo el carácter, la firmeza y la prudencia de enfrentar estos desafíos, hoy con mayor madurez, con mayor formación y experiencia por ser fundador de Morena. Quiero ser el presidente de la reconciliación nacional. Una vez que llegue la convocatoria me voy a inscribir para suceder al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no estoy buscando un puesto de consuelo, de acomodo personal o un puesto de compensación. Solo tengo un plan, el plan A”, explicó Monreal .

Así lo dijo en una conferencia de prensa en la que calificó de error el que se hayan adelantado los tiempos de la elección de candidatos a la presidencia en su partido pues eso, aseguró, nos podría llevar a una lucha fratricida e incluso una fractura en el interior de Morena.

“La lucha interna provocada por la sucesión adelantada puede convertirse en una lucha fratricida en donde todos perderemos y en donde nos alejaremos de la ratificación de triunfo en el 2024, hay gentes, pensamientos al interior de Morena en el que identificados con alguna aspirante, hombre o mujer piensan equivocadamente que exterminando y tirando a los otros adversarios se harían de la candidatura sin problema. No, yo creo que el hecho de alimentar estas luchas internas, estas luchas facciosas puede provocar una ruptura”, consideró el senador.

Monreal asegura que se quedará en Morena

Al ser cuestionado sobre si en el caso de que se diera un fraude en la elección interna para beneficiar a los candidatos del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López, haría un frente común con Marcelo Ebrard, se limitó a decir que al menos él no prevé salirse de Morena ni cambiarse de partido.

“No es necesario hacer un frente común, al menos en mi caso yo no me siento mal porque no me menciones el presidente ni tampoco me siento mal porque me ataquen los simpatizantes de otra candidata, es parte de un proceso interno, lo que yo veo”, aseguró Monreal.

