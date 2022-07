Cuando hay exclusiones no hay piso parejo en Morena: Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se suma a la postura del canciller Marcelo Ebrard, en su petición para que haya reglas claras y piso parejo en la elección del candidato de ese partido a la Presidencia de la República. Destacó que cuando hay exclusión no puede haber piso parejo.

En la conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que haya dados cargados en el proceso que lleva a cabo Morena rumbo a la elección de su sucesor para ocupar la silla presidencial.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del Senado de la República. https://t.co/2vwKMU0ksa — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 26, 2022

La afirmación la hizo luego de que militantes cercanos a Marcelo Ebrard se quejaran de que no hay equidad en la contienda interna de Morena . Fue en conferencia de prensa en el Senado dónde Ricardo Monreal manifestó su respaldo al titular de Relaciones Exteriores.

“Yo voy a cuidar la ley, no voy a violar la ley y voy a esperar a que se lance la convocatoria y se fijen las reglas claras, que ahí coincido con el canciller, me sumo a la propuesta del canciller, que se fijen reglas claras. Él tiene razón”.

Monreal continuará con aspiraciones para 2024

El zacatecano insistió en que no declinará a sus aspiraciones ni tampoco negociará nada pues no está en la búsqueda de puestos de consuelo o de acomodo personal. Según Monreal la respuesta de López Obrador sobre el piso parejo fue únicamente para Ebrard.

“Yo creo que ese mensaje era más bien para Marcelo Ebrard, que se quejó de que no hay piso parejo y Marcelo Ebrard por algo lo dirá. Es un hombre inteligente y, a pesar de que es cobijado por el oficialismo, o al menos por las menciones del presidente, yo no estoy en ese privilegio”.

Monreal también apuntó que al no ser mencionado por López Obrador en las llamadas “mañaneras” como lo hace con las denominadas “corcholatas”, se le coloca en una posición de desventaja frente a sus contrincantes en la contienda.

“La voz del presidente es muy fuerte en la mañanera, muy fuerte, cuando habla solamente de ellos tres o cuando dice: es que la Jefa de Gobierno es muy eficaz, muy honesta, muy talentosa, o cuando dice: es que el secretario de Gobernación me ayuda mucho, ahí se los encargo”, o cuando dice: “el canciller hizo esto y esto otro muy bien”. Sí es una carga política en su favor, y obviamente la gente, que son sus seguidores muy fuertes, dicen: solamente dentro de estos tres. Y la campaña en contra nuestra es fuerte porque no me menciona, pero voy a resistir”.

Ricardo Monreal destacó que el haber adelantado tanto el proceso para la elección del candidato presidencial en Morena irremediablemente provocará fuertes diferencias entre los morenistas.

“Yo creo que fue un error haber anticipado tanto tiempo esta lucha política y se están empezando a presentar los primeros desacuerdos, pero es una decisión de ellos”, concluyó.