Los narcocorridos podrían dejar de sonar en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), pues el diputado Nazario Norberto Sánchez, partidario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa para que el género musical esté prohibido por incitar a la violencia y hacer apología al delito.

Así lo confirmó el funcionario, quien añadió que el uso de celulares también debería estar restringido por los operadores mientras brindan servicio, con el objetivo de disminuir los accidentes y dejar de replicar el discurso de violencia de género, además de la ya mencionada alabanza al crimen.

Mediante la intención de modificar la Ley de Movilidad de la CDMX, concretamente con la adición de un nuevo artículo, se especifica que deberá estar prohibido cualquier objeto que pueda distraer la atención del conductor, así como la ingesta de bebidas alcohólicas y el cuidado al volumen de la música, el cual no deberá superar los 60 decibeles.

¿Adiós a los narcocorridos en camiones de CDMX? Esta iniciativa busca prohibirlos

"El género musical dentro de los colectivos que asume, normaliza e incita a la violencia contra las mujeres y hombres, o bien los famosos narcocorridos, que se han vuelto populares dentro de la sociedad y que hacen alusión al narcotráfico, reflejando las actividades delictivas a las que estos están relacionados", afirmó Nazario Norberto Sánchez ante el Congreso de la CDMX.

Buscan prohibir los narcocorridos en el transporte público de CDMX

Bajo el argumento de evitar distracciones y no promover los delitos de la cultura del narcotráfico, el diputado Norberto Sánchez busca prohibir los narcocorridos y toda música con una letra similar en todas las unidades de transporte de pasajeros de la Ciudad de México.

De igual forma, leer, platicar o llevar acompañantes en la parte delantera del camión debería estar expresamente prohibido en la Ley de Movilidad, pues asegura que pone en riesgo a los usuarios por generar distracción en los conductores.

Nazario Norberto Sánchez, el diputado que busca prohibir los narcocorridos en el transporte público de la CDMX|FB/Nazario Norberto Sánchez

¿Qué son los narcocorridos?

Apegados al histórico corrido mexicano y similar a la música regional mexicana, el narcocorrido es un género musical que en sus composiciones "exaltan el mundo del narcotráfico", según expone Ana Karen Flores, de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien en su trabajo "Los Cantos de Guerra", afirma que se dedican a "narrar sucesos que tienen que ver con el narcotráfico".

Identificado como un género independiente y estrictamente apegado a la vida y trabajo de narcotraficantes, su esencia está ligada a delitos penados por la Ley en México.

