Destituyen a director del penal de Puerto Vallarta, Jalisco, tras la fuga de 23 reos durante el operativo contra “El Mencho”

El penal de Puerto Vallarta en Jalisco comenzó una sacudida interna tras los eventos del pasado 22 de febrero durante el operativo contra "El Mencho". Aquel domingo, mientras las fuerzas federales abatían a Nemesio Oseguera en Tapalpa, el centro penitenciario de Puerto Vallarta vivió un ataque armado que permitió la salida ilegal de 23 internos.

Ahora, las autoridades han decidido cambiar el rumbo de la administración para intentar sellar las grietas de seguridad.

¿Quién estará a cargo del penal de Puerto Vallarta?

La Secretaría de Seguridad de Jalisco anunció la destitución de Vladimir Antonio Flores Gutiérrez, quien estaba al frente del penal durante la jornada de violencia. En su lugar entra Jorge Eduardo Díaz Santana, un funcionario que no es ajeno al cargo, pues ya había dirigido este mismo reclusorio entre 2020 y 2022.

Su llegada se da mediante un proceso de ternas que ya estaba previsto, pero que se aceleró debido a la crisis reciente

¿Cuántos reos se fugaron durante el operativo contra "El Mencho"

De los 23 presos que lograron cruzar los muros del penal de Ixtapa en medio del caos, la cifra de prófugos ha comenzado a bajar poco a poco. Hasta el último reporte, las autoridades han logrado recapturar a cinco internos. Entre ellos destaca Chrystian “N”, localizado en Puerto Vallarta y enviado de inmediato al penal de alta seguridad de Puente Grande.

Un interno más fue abatido el mismo día de la fuga, por lo que todavía quedan 17 personas por localizar.

🚔 La Secretaría de Seguridad de Jalisco (@SSeguridadJal) destituyó a Vladimir Flores como director del penal de Ixtapa tras la fuga de 23 reos el pasado domingo. En su lugar llega Jorge Eduardo Díaz Santana pic.twitter.com/KVtCErrlx5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 1, 2026

Siguen en la búsqueda de reos fugados en Puerto Vallarta

La Secretaría de Marina (Semar), en conjunto con el Gabinete de Seguridad Nacional, lidera los despliegues tácticos en la región de la Costa Norte. Gracias a tareas de inteligencia y análisis criminal, se ha logrado ubicar a los primeros fugitivos en puntos estratégicos.

Los operativos continúan activos tanto por tierra como por aire para evitar que los reos salgan del estado.

Reparan instalaciones de Puerto Vallarta

Mientras se busca a los prófugos, el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta parece una zona de guerra en reconstrucción.

Equipos de mantenimiento trabajan a marchas forzadas para reparar los daños estructurales causados por el ataque armado del domingo pasado. Estos trabajos son supervisados de cerca por el nuevo director para asegurar que las instalaciones vuelvan a ser seguras lo antes posible.

¿ Cómo se enteró el Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, del operativo para capturar a "El Mencho ?



¿ Se va desarmar la policía de Tapalpa ?



Lik programa completo https://t.co/C9pshtHknb pic.twitter.com/xtF8VwiiKl — Irving (@IrvingPineda) March 1, 2026

Revisión total a la seguridad del estado de Jalisco

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, declaró que el relevo en la dirección es el inicio de una reestructuración en los penales de Jalisco. El objetivo es reforzar no solo las paredes, sino también los protocolos de reacción ante ataques externos.

Por ahora, Puerto Vallarta se mantiene bajo un esquema de vigilancia especial mientras se intenta cerrar este capítulo de impunidad tras la caída del líder del CJNG.