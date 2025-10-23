Día de Muertos: TV Azteca honra la memoria y la vida (VIDEO)

En TV Azteca ya estamos listos para la próxima celebración del Día de Muertos, una de las festividades más significativas y profundas de la cultura mexicana y así unirnos a la tradición con un mensaje que resalta la esencia de esta fecha: el honor a la vida y la perpetuación de las historias de aquellos que han partido.

Esta celebración, lejos de ser un momento de tristeza, es una oportunidad para recordar con amor y alegría a los seres queridos que ya no están físicamente con nosotros.

En un emotivo mensaje Benjamín Salinas deja claro que el Día de Muertos es “una fecha para honrar la vida y mantener vivas las historias de quienes, aunque partieron, siguen acompañándonos en cada pensamiento”.

En @Azteca ya estamos listos para celebrar el Día de Muertos.



Una fecha para honrar la vida y mantener vivas las historias de quienes, aunque partieron, siguen acompañándonos en cada pensamiento.



Celebremos juntos la memoria, las risas, los abrazos y los momentos que nunca se… pic.twitter.com/RSDLrcZuZR — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) October 22, 2025

Celebraremos la memoria en este Día de Muertos

Esta perspectiva busca dejar presente que se trata de transformar la ausencia física en una presencia constante a través de la memoria.

Es por ello, que junto a millones de mexicanos participamos en este acto de recuerdo y celebración colectiva.

“Celebremos juntos la memoria, las risas, los abrazos y los momentos que nunca se olvidan”, como se lee en su publicación, haciendo hincapié en la importancia de los recuerdos compartidos que definen el vínculo con los difuntos.

Con el lema “Vives en mi recuerdo”, se resume el espíritu de la festividad: reconocer que la influencia y el cariño de los ausentes permanecen inalterables en la vida de quienes se quedan.

Así, TV Azteca se suma a la conmemoración nacional, preparando una cobertura especial enfocada en resaltar las costumbres, el arte, la gastronomía y, sobre todo, el significado trascendental de la ofrenda y el recuerdo en el Día de Muertos, este 2025.

Alimentos tradicionales para este Día de Muertos hechos solo con migajón

¿Qué es el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una de las festividades más importantes y significativas de México, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, aunque las preparaciones pueden empezar antes.

Se trata de una de las tradiciones más bellas y emotivas que honra y recuerda a los seres queridos que han fallecido, bajo la creencia de que sus almas regresan temporalmente a la tierra para convivir con sus familiares.