Ana Daniela: muere alumna de la FES Cuautitlán, víctima de explosión de pipa en Iztapalapa

Ana Daniela Barragán Ramírez, alumna de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), murió. Ella era parte de las personas lesionadas la explosión de la pipa de gas en la zona del Puente de la Concordia en Iztapalapa.

🚨 La @agencia_aseagob reveló posibles irregularidades de Transportadora SILZA, dueña de la pipa que explotó en Iztapalapa



No tiene pólizas de seguro registradas para daños civiles o ambientales.



Gas SILZA dice tener 3 pólizas vigentes y promete asumir su responsabilidad.… pic.twitter.com/UaEzVYeB2Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

A través de un comunicado en su cuenta de X, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán confirmó el deceso de la estudiante, de quien lamentó su fallecimiento y externó sus condolencias a familiares y amigos de la joven.

“Ana Daniela Barragán Ramírez acaecido el 10 de septiembre de 2025. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria. Descanse en paz”, escribió en una esquela.

#FESCuautitlán lamenta el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/7mPZFXxvgc — FES CUAUTITLÁN UNAM (@FESC_UNAM) September 12, 2025

Muere Juan Carlos Sánchez Blas, alumno del Politécnico

A esta muerte se suma la de otro estudiante, pero del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Juan Carlos Sánchez Blas perdió la vida a causa de la explosión de pipa en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

No paran las muestras de cariño de decenas de alumnos y ex alumnos para el profesor Eduardo Noé García Morales, quien falleció tras el estallido de la pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.



Vía: @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/ImqCp8g4Bm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

La noticia de este alumno fue confirmada por IPN a través de un comunicado en redes sociales, en donde expresó su más sentido pésame. Juan Carlos era estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 7.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos Sánchez Blas, del CECyT7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz”, escribió el Politécnico.

🕊️Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos Sánchez Blas, del #CECyT7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz. pic.twitter.com/fR38rsXkbC — IPN (@IPN_MX) September 11, 2025

Jovani, estudiante de la Vocacional 7 del IPN, tiene 99% del cuerpo quemado

Jovani Martínez, un estudiante de 16 años de la Vocacional 7 del Politécnico, es otra de las víctimas de la explosión de la pipa ayer en Iztapalapa, quien resultó lesionado cuando regresaba de sus prácticas profesionales como parte de su formación para ser ingeniero. El menor resultó con quemaduras en el 99% de su cuerpo.

Primero fue ingresado a la Clínica 53 en Los Reyes, pero debido a la gravedad de sus quemaduras, fue enviado a un hospital de alta especialidad. El día de la explosión, Jovani iba a bordo de un microbús que circulaba por la parte baja del Puente de la Concordia; transporte que usaba para regresar a su casa en Ixtapaluca.