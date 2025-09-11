Logo InklusionSitio accesible
Muere alumno del IPN: Juan Carlos Sánchez Blas, víctima de explosión en pipa en Iztapalapa

Una tragedia sin precedentes sacudió al IPN ayer, cuando una explosión de pipa en Iztapalapa acabó con la vida de Juan Carlos Sánchez Blas y siete personas más.

Escrito por: Ollinka Méndez
Una dolorosa tragedia ha enlutado a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Un alumno de esta prestigiosa institución, identificado como Juan Carlos Sánchez Blas, perdió la vida a causa de la explosión de pipa en Iztapalapa. La noticia fue confirmada por el propio Politécnico, que a través de sus canales de comunicación expresó su más sentido pésame.

El lamentable incidente, ocurrido el día de ayer, 10 de septiembre, en la zona de Santa Martha, Iztapalapa, ha cobrado la vida de al menos seis personas, dejando además a cerca de noventa individuos heridos, quienes fueron trasladados a centros de atención médica con quemaduras de diversos grados.

El camión, que transportaba una considerable cantidad de gas licuado de petróleo (49 mil 500 litros), se volcó al tomar una curva en el puente de la Concordia, según reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El vehículo explotó tras la colisión, causando graves destrozos en los alrededores, incluyendo la afectación de dieciocho automóviles.

El IPN expresa condolencias y solidaridad con la familia y comunidad afectada

La institución educativa, al enterarse del deceso de su estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 7, emitió un comunicado oficial en sus redes sociales. En este mensaje, el IPN extendió sus condolencias a la familia, amigos y a la comunidad estudiantil, recordando al joven con aprecio por el tiempo que compartió en sus aulas. El texto concluyó con una sentida despedida: “Descanse en paz”.

La noticia ha generado un profundo pesar entre los miembros del Politécnico, quienes han manifestado su consternación por la muerte del joven. La institución, además de lamentar el suceso, se solidarizó con la familia de Juan Carlos y con todas las personas que se vieron afectadas por esta tragedia que ha dejado una marca indeleble en las familias de la alcaldía Iztapalapa.

