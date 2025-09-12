“Sigue viva": Reportan muerte de abuelita Alicia tras explosión en Iztapalapa; su familia lo niega

Esta noche, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Salud, dio a conocer una actualización de la lista de las personas heridas y fallecidas tras la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, y entre ellos se encuentra el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro, abuela de la niña que resultó gravemente lesionada.

No obstante, la familia de la señora de 49 años negó la información compartida por el gobierno de la capital a través de sus redes sociales.

Poco después de que se diera a conocer el corte de este día sobre la lista oficial de heridos y fallecidos, alrededor de las 23:45 horas de este jueves, Fuerza Informativa Azteca consultó con Sara, hermana de la heróica abuelita, quien dijo que ella no ha sido notificada del deceso y que incluso permanecerá en el hospital esperando noticias, pero que hasta donde tiene información permance con vida.

“Mi hermana no ha fallecido, sigue viva y sigue luchando para salir adelante”, declaró Sara a los reporteros que se encuentran afuera del hospital Magdalena de las Salinas.

⚠️ Familiares de la señora Alicia desmienten rumores sobre su fallecimiento, sin embargo, la mujer continúa muy grave. Su nieta de 2 años también lucha por su vida tras una cirugía por quemaduras de tercer grado



¿Errores en la lista de heridos y fallecidos?

En la lista difundida esta noche, los datos de la Alicia Matías parecen erróneos, pues tiene marcada una edad de 35 años, cuando sus hijas y su hermana han declarado que tiene 49.

Además, en otro de los nombres refiere a Miguel Cano, cuando al parecer se trata de Misael Cano Rodríguez de 39 años de edad.

Esta es la lista que difundió la Secretaría cde Salud de la Ciudad de México a través de su cuenta de X.

Difunden corte del número de heridos y fallecidos tras la explosión de una pipa. |Gobierno CDMX

Según el documento difundido, la cifra de personas fallecidas ascendió a nueve y siguen hospitalizadas 55 personas, mientras que 22 han sido dadas de alta.

Lista de las personas fallecidas por explosión de pipa en Iztapalapa

En la lista, que ya suma a 9 personas sin vida, se menciona a las siguientes personas:



Ana Daniela Barragán Ramírez

Miguel (Misael) Cano Rodríguez

Irving Uriel Carrillo Reyes

Carlos Iván Contreras Salinas

Oscar Ruben Uriel Cortés Cisneros

Eduardo Noe García Morales

Juan Antonio Hernández Betancourt Juan Carlos Sánchez Blas

Alicia Matías Teodoro (Su familia desmintió la información)



En medio de dolor: Puente de la Concordia intenta volver a la normalidad tras explosión en Iztapalapa

