VIDEO: Ciclista pierde el control en una pendiente y muere al caer en Nuevo León

Muere una ciclista de 27 años luego de sufrir una fuerte caída mientras circulaba por la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Contry La Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en el cruce de la avenida Alfonso Reyes con la calle Albert Einstein, punto donde testigos solicitaron de inmediato la presencia de cuerpos de auxilio al ver la magnitud del golpe.

La ciclista erdió el control al bajar una pendiente en Guadalupe

De acuerdo con los primeros reportes, la joven descendía por una pendiente pronunciada a alta velocidad cuando perdió el control de la bicicleta. Al no lograr maniobrar, se impactó contra el cordón de la banqueta, lo que provocó que saliera proyectada varios metros.

🚨Trágico accidente en Guadalupe: una joven ciclista perdió la vida la noche del jueves tras sufrir una fuerte caída en la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Contry La Silla.https://t.co/qkDPWpWsBj pic.twitter.com/YjHnfiSKf5 — INFO7MTY (@info7mty) January 23, 2026

El golpe más severo fue en la cabeza, ya que terminó estrellándose contra una barda de concreto, lo que le ocasionó lesiones graves en la región cefálica. La fuerza del impacto fue tal que, pese a la rápida respuesta de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de la ciclista

Paramédicos arribaron al lugar minutos después del llamado de auxilio y brindaron atención prehospitalaria a la ciclista ; sin embargo, tras revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones.

En el sitio fue localizada la bicicleta, así como un casco de ciclista a un costado del cuerpo. La joven vestía ropa deportiva, lo que hace suponer que realizaba actividad recreativa o de entrenamiento al momento del accidente.

La víctima fue identificada como Zaide, de 27 años de edad, originaria del estado de Veracruz, información que fue confirmada por autoridades en el lugar.

Fiscalía investiga cómo ocurrió el accidente en el que perdió la vida la ciclista

Elementos de la Fiscalía General de Justicia acudieron a la escena para realizar el peritaje correspondiente, así como las diligencias necesarias para esclarecer con precisión cómo ocurrió el accidente fatal.

La zona fue acordonada durante varias horas mientras peritos levantaban evidencias y recababan testimonios de personas que presenciaron la caída. El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley.

Recomendaciones para andar en bicicleta

Este hecho muestra los riesgos que enfrentan los ciclistas , especialmente en vialidades con pendientes pronunciadas y sin infraestructura adecuada. Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, usar equipo de protección como casco, coderas y rodilleras, así como moderar la velocidad para evitar accidentes que puedan terminar en tragedia.