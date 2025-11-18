Asesinan a balazos a Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz

La violencia sacudió de nuevo al estado de Veracruz. Durante las primeras horas de este martes, sicarios armados asesinaron a balazos Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla.

El homicidio ocurrió en la comunidad de Villa Comoapan, en una zona habitacional ubicada al sur del estado, donde el exaspirante fue sorprendido por hombres armados que ingresaron directamente a su domicilio.

Según los primeros reportes policiales, varios sujetos armados arribaron al inmueble y se dirigieron de manera directa hacia la entrada principal. Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones, lo que obligó a González Rodríguez, de 65 años, a intentar ponerse a salvo.

Testimonios recabados por agentes ministeriales señalan que el excandidato corrió hacia la planta alta de la vivienda con la intención de resguardarse en la azotea; sin embargo, los agresores lo siguieron y continuaron disparando hasta alcanzarlo en la parte superior del edificio.

El cuerpo del político quedó tendido en esa área cuando los atacantes descendieron y escaparon por la misma vía en la que llegaron. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, y minutos después elementos municipales y estatales acordonaron la zona.

A pesar de que de inmediato se montó un operativo de búsqueda en calles y accesos cercanos, los presuntos responsables no fueron localizados.

El Servicio Médico Forense de Catemaco realizó el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado, mientras que peritos iniciaron el procesamiento del domicilio, donde aseguraron casquillos percutidos y otros indicios que formarán parte de la investigación.

Fiscalía investiga asesinato de Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde en Veracruz

La Fiscalía General del Estado confirmó que abrió una carpeta para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables. Agentes ministeriales comenzaron a tomar declaraciones a familiares y residentes de la comunidad para reconstruir el momento del ataque y precisar la ruta de escape utilizada.

Este asesinato ocurre a menos de un mes de otro ataque contra un aspirante en la misma región, lo que ha generado inquietud entre los habitantes y mantiene bajo atención a las autoridades estatales.