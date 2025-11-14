Un policía de la Ciudad de México (CDMX) murió hoy luego de resultar herido por un disparo en la cabeza cuando intentó frustrar un asalto a una tienda departamental en la alcaldía Gustavo A. Madero el 11 de noviembre de 2025.

El martes pasado, minutos antes de las nueve de la noche, el policía Brandon López Solís le hizo frente a un par de ladrones que habían asaltado el lugar en la colonia Valle Madero, al norte de la CDMX.

Graban ataque a policía de CDMX tras asalto a tienda

El ataque fue grabado por una cámara de seguridad en el cruce de Juventino Rosas y Morelos, donde, de acuerdo con el video, los asaltantes se fueron caminando para dar vuelta a un callejón aledaño a la tienda, sin embargo, cuando el policía se percató, caminó hacia ellos para intentar detenerlos.

Previamente, un sujeto vestido de negro aparece a cuadro junto a un poste, al parecer haciendo una llamada. Eran las 20:50 horas, pero tres minutos después, llega su cómplice y tranquilamente entran al establecimiento.

A las 20:54 horas salen para huir por el callejón, pero detrás de ellos iba el policía de la SSC, para detenerlos, sin embargo, uno de los ladrones se acerca a él y le apunta con un arma.

El oficial forcejó con el delincuente, pero este le disparó y correó dejando en el piso algunas pertenencias, las cuales recoge y se va dejando al oficial sobre el asfalto.

Buscan a ladrones implicados en homicidio de policía de la SSC de CDMX

Las autoridades buscan a los dos asaltantes e implicados en el homicidio del oficial, por lo que junto con la Fiscalía General de Justicia, se trabaja en las investigaciones para identificar y detener a los probables responsables.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que el policía estaba adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana Cuautepec.

"Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, reiterando nuestro apoyo y acompañamiento en todo momento. Este lamentable hecho no será olvidado y todos los responsables serán llevados ante la justicia.

"El valor y la vocación de servicio de Brandon serán ejemplo para todas y todos los servidores públicos que conformamos esta institución", escribió en X.

Con profundo pesar informo que el compañero Policía Tercero, López Solís Brandon, adscrito a la UPC Cuautepec y quien en días pasados valientemente enfrentó a dos hombres armados en @TuAlcaldiaGAM, perdió la vida. Desde la @SSC_CDMX enviamos nuestras condolencias a sus…

Policía de CDMX muere tras estar hospitalizado por balazo en la cabeza

La SSC de la CDMX informó que este jueves el policía Brandon López Solís, murió cuando recibía atención médica en un hospital privado por la lesión de arma de fuego en la cabeza.

La institución indicó que se ofrece apoyo legal y psicológico a los familiares del policía, además de garantizarles las prestaciones que corresponden conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos.

