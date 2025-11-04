Matan a guardia de seguridad de una tienda del Centro de la CDMX durante asalto

Un intento de asalto dentro de una tienda de autoservicio en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) terminó en tragedia, cuando un guardia de seguridad fue asesinado a balazos después de enfrentar a un joven que intentaba llevarse mercancía sin pagar.

¿Cómo asesinaron al guardia de seguridad en la tienda del Centro de la CDMX?

Los hechos ocurrieron en la calle Allende, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde, según testigos, el agresor se mostró violento cuando fue sorprendido por el trabajador de seguridad.

#AlMomento | Se registra ataque armado en una tienda de autoservicio, en la colonia Centro de la #CDMX



El saldo es de una persona sin vida.



El reporte de @PLATA11CDMXhttps://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/gVoalAgYVo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2025

De acuerdo con los reportes policiales, el sujeto salió del local simulando retirarse, pero segundos después sacó un arma de fuego y disparó varias veces de manera directa contra el guardia, quien cayó gravemente herido.

Compañeros del guardia alertaron de inmediato a las autoridades. Minutos más tarde, paramédicos acudieron al lugar, pero lamentablemente el trabajador ya no presentaba signos vitales. El hombre, cuya identidad no fue revelada, recibió impactos de bala en la nuca, según el diagnóstico médico inicial.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron una carpeta de investigación por homicidio.

El asesinato provocó consternación entre empleados y clientes de la tienda, quienes lamentaron que una persona “que solo hacía su trabajo” perdiera la vida de esa manera.

Detienen a dos sospechosos por el asesinato de un guardia de seguridad en el Centro Histórico de la CDMX

Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y del Centro de Comando y Control (C2) Centro, las autoridades lograron seguir la ruta de escape del presunto responsable.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Policías de la #SSC de la Ciudad de México, acudieron a una tienda departamental ubicada en la calle Allende, de la #ColoniaCentro, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, donde se informó de un reporte de disparos y una persona lesionada.



Al llegar, hicieron… pic.twitter.com/FtByLIje4e — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 4, 2025

El joven corrió por varias calles hasta ingresar a una vecindad en República de Chile en el mismo Centro Histórico, donde fue localizado tras una breve persecución.

El detenido, de 16 años, fue asegurado por elementos de la SSC, quienes le informaron sus derechos y lo presentaron ante el Ministerio Público especializado en menores. Junto a él, otra persona fue detenida para deslindar responsabilidades.

Cifras de robos a negocio en la CDMX

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de este año se han registrado 6,599 robos a negocios. Solo poco más de mil casos que en el mismo periodo del año pasado.