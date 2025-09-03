Tragedia en Viaducto: Muere policía tras fuerte accidente en la Escandón; iba a iniciar su turno

Un elemento en activo de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) perdió la vida la mañana de este miércoles, tras derrapar sobre el Viaducto Presidente Miguel Alemán. La tragedia ocurrió en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando el oficial se dirigía a iniciar su jornada laboral.

En el percance también resultó lesionada su acompañante, una mujer de 41 años, quien fue atendida en el lugar. El accidente provocó una intensa movilización de emergencia y un severo caos vial en la zona.

¿Qué pasó en Viaducto, en la colonia Escandón?

De acuerdo con la tarjeta informativa de la SSC CDMX, los oficiales en campo fueron alertados vía radio sobre un incidente de tránsito en la avenida 12 de Octubre y su cruce con el Viaducto. Al llegar, encontraron a una pareja sobre la cinta asfáltica y una motocicleta metros más adelante.

Los primeros reportes indican que el conductor, quien fue identificado como miembro de la corporación, perdió el control de su vehículo particular y derrapó, por lo que cayó violentamente al pavimento junto a su acompañante.

Al lugar acudió el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para corroborar los hechos y reportar lo sucedido, antes de que fuera confirmado que se trataba de un oficial de la Policía Auxiliar quien perdió la vida.

#AlertaVialFIA | El Viaducto, Presidente Miguel Alemán es un estacionamiento para quien viene de Cuauhtémoc hacia Revolución, a la altura de la calle 12 de Octubre en la colonia Escandón, una pareja que viajaba en una moto, derrapó, él murió, ella resultó gravemente lesionada.… pic.twitter.com/zWvNAvEPpE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 3, 2025

Tras el reporte, los policías en el lugar solicitaron de inmediato los servicios de emergencia. Paramédicos que arribaron para valorar a los heridos confirmaron el trágico desenlace:



El conductor de la motocicleta , el oficial de la Policía Auxiliar, fue diagnosticado sin signos vitales en el lugar del accidente.

, el oficial de la Policía Auxiliar, fue en el lugar del accidente. Su acompañante, una mujer de 41 años, fue atendida por golpes contusos, pero se determinó que no requería traslado hospitalario.

SSC CDMX investiga la muerte del Policía Auxiliar en Viaducto

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes se encargarán de las indagatorias y del levantamiento del cuerpo.

Adicionalmente, y como dicta el protocolo cuando un oficial se ve involucrado en un incidente, personal de Inspección Policial de la PA y de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC iniciaron las carpetas de investigación administrativas correspondientes.

El cierre de carriles por el accidente y las labores de emergencia provocaron que la circulación en el Viaducto, en dirección de Cuauhtémoc hacia Revolución, se viera severamente afectada.