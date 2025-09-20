¿Cómo murió entonces “Papayita”? Sin indicios de sustancia nociva tras broma en su trabajo en Torreón: Fiscalía

La muerte de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita” ahora ha dejado más dudas que respuestas. El deceso de este trabajador de limpieza en Torreón, Coahuila, está en manos de las autoridades, las cuales han dado un avance sobre el caso.

El hombre de 47 años de edad falleció presuntamente después de que algunos compañeros de trabajo, como parte de una supuesta broma, le dieron de beber un líquido industrial.

Fiscalía revela avances de la muerte de trabajador “Papayita” en Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició una carpeta de investigación por estos hechos, tras los cuales hasta ahora no hay personas detenidas, pero la indagatoria continúa para deslindar responsabilidades, o de lo contrario, detener a quienes pudieran estar relacionados.

Fue el 30 de agosto cuando dentro del supermercado donde Carlos trabajaba, de acuerdo con su familia, compañeros le dieron a beber una sustancia que lo intoxicó.

Y es que al parecer bebió desengrasante industrial de una botella de una bebida de electrolitos. Ahora este caso dio un nuevo guro, pues la Fiscalía estatal informó que por ahora no existen indicios de que lo que bebió fue alterado de manera dolosa con alguna sustancia nociva, de acuerdo con TV Azteca Laguna.

¿Qué se sabe de la muerte de “Papayita”, trabajador de limpieza en Torreón?

Carlos Gurrola Arguijo supuestamente era víctima de acoso laboral, pues al parecer le hacían bromas como esconderle sus pertenencias y poncharle las llantas de su bicicleta.

Luego de ingerir la bebida, se sintió mal y fue trasladado a un hospital. Los reportes locales señalan que presentó quemaduras en tráquea y pulmones, pero luego de 19 días de estar hospitalizado falleció ayer.

Despiden a “Papayita” tras morir por broma en el trabajo

En la página de Facebook “Justicia para Carlos Gurrola Arguijo” se dio a conocer que su cuerpo sería velado este viernes en su casa en el Ejido La Concha, Coahuila.

Para mañana se tiene contemplada una misa de cuerpo presente a las 15:00 horas en la Capilla de Inmaculada Concepción, también localizada en el Ejido La Concha y al terminar, saldrá el cortejo fúnebre al Panteón “La Concha”.