¡Insólito! Mujer de 28 años con depresión recibe ‘Ok’ para eutanasia en Países Bajos

En Países Bajos, donde la eutanasia es legal, una mujer con depresión recibió la polémica autorización de poner fin a su vida con tan sólo 28 años de edad.

La joven holandesa, Zoraya ter Beek, no cuenta con ninguna enfermedad terminal; sin embargo, quiere acabar con su ciclo de vida tras arrastrar una fuerte depresión, autismo y trastorno limítrofe de la personalidad.

En medio de una cuestionable aprobación, y tras un proceso burocrático de casi tres años, Zoraya consiguió que las autoridades le permitieran que en mayo ponga fin a su calvario.

La aprobación por parte de las autoridades indica que el proceso tendrá que ser realizado por un médico autorizado que acudirá hasta a la casa de Beek, para que, en el momento que ella decida, se le aplique un sedante y posteriormente un medicamento que detenga los latidos de su corazón.

En entrevista con el medio británico, ‘The Sun’, la joven detalló que la decisión que ejecutará en compañía de su novio y sus dos gatos es consecuencia de años en los que tomó varios antidepresivos que nunca pudieron mejorar su ánimo.

“Siempre supe que si no mejoraba no podría seguir con esto. No quiero morir, pero tampoco puedo vivir así.

“El doctor me preguntará si estoy lista. Ocuparé mi lugar en el sofá. Una vez más me preguntará si estoy segura, iniciará el trámite y me deseará un buen viaje”, explicó con seguridad Zoraya ter Beek.

| Pexels

¿En qué países es legal la eutanasia y cuál es la diferencia con el suicidio asistido?

La eutanasia actualmente es legal en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España y en Nueva Zelanda. Este proceso permite a la persona poner fin a su vida con la asesoría de un médico profesional y con las condiciones que el paciente requiera.

Por su parte, el suicidio asistido es donde la persona que quiere acabar con su vida acude a un profesional para poner fin al dolor y sufrimiento causado por una enfermedad. Esta se limita a que los profesionales sanitarios realicen una prescripción de un medicamento letal que facilite a la persona.