Brutal incendio COP30 de Brasil: delegados y asistentes huyen de la cumbre climática | VIDEO

Un incendio estalló este jueves en la sede principal de la COP30, la cumbre climática de la ONU que se celebra en la ciudad de Belém, en Brasil; el siniestro provocó la evacuación masiva de la llamada “Zona Azul”, justo en donde se llevan a cabo las negociaciones diplomáticas más sensibles del magno evento.

¿Dónde comenzó el fuego y qué estructuras se vieron afectadas por el incendio en COP30?

Las llamas se originaron cerca de la entrada del pabellón central y se propagaron rápidamente hacia otras estructuras que fueron instaladas para el evento, incluida la zona de pabellones nacionales.

El incendio se extendió hacia las carpas tipo lona en donde se realizan reuniones entre delegados de la cumbre climática; de hecho, el humo se extendió por los pasillos, y según reportes de medios locales, el techo sufrió daños que permitieron la entrada de las llamas.

🇧🇷 | ÚLTIMA HORA: Un enorme incendio obliga a una evacuación de emergencia del lugar donde se celebran las negociaciones climáticas COP30 en Belém, Brasil. pic.twitter.com/lnQm9hsSr8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 20, 2025

Por fortuna, no se reportaron heridos, según autoridades brasileñas. El ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino, confirmó que el incendio fue controlado; además de que se efectuó una evacuación rápida de delegados, periodistas y observadores salieron del sitio con sus pertenencias, mientras equipos de seguridad y bomberos enfrentaron el siniestro.

Este incendio se registra en un momento crucial, ya que los delegados estaban inmersos en negociaciones acerca de la financiación climática, la transición energética y el papel de los combustibles fósiles.

La interrupción crea incertidumbre sobre si las pláticas podrán reanudarse hoy o si se pospondrán hacia el cierre de la COP30 en Brasil. Además, este incendio pone de manifiesto riesgos operativos en la infraestructura del evento, especialmente cuando se trata de estructuras provisionales como las que se usan en las cumbres climáticas.

Caos en la cumbre climática: fuego irrumpe en la COP30 y delegados huyen del incendio|“AIL/BAND”

Algunos informes apuntan a un fallo eléctrico, posiblemente un cortocircuito o un problema con un generador, como causa probable del fuego. Por su parte, medios que cubren la cumbre advierten que parte de la sede fue construida apresuradamente y que algunas áreas aún estaban en proceso de acondicionamiento.

Este incendio en la COP30 no solo representa un riesgo físico, sino que también podría debilitar la confianza diplomática en un momento clave para la acción climática; ¿cómo puede la comunidad internacional garantizar que estos espacios críticos estén mejor protegidos?

