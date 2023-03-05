Mujer desaparecida hace 30 años es hallada viva en Puerto Rico

Durante más de 30 años una familia de Pensilvania dio por muerta a una de sus integrantes, luego de desaparecer; sin embargo, la mujer fue hallada recientemente en un hogar para ancianos en Puerto Rico.

La mujer, identificada como Patricia Kopta, de ahora 83 años de edad, desapareció en Pittsburgh en el verano de 1992, desde entonces su familia se dedicó a buscarla, hasta que perdieron las esperanzas y la dieron por muerta.

Bob Kopta, el esposo de Patricia, denunció su separación unos meses después, ya que para él no era raro que ella los dejara por “periodos cortos”, pero cuando pasaron los meses y no sabían nada de ella comenzaron a preocuparse.

|CNN

¿Cómo encontraron a la mujer después de 30 años?

La Interpol informó a la familia el año pasado que habían encontrado a una mujer viviendo en un hogar para ancianos Puerto Rico y que podría ser la persona que ellos llevaban buscando durante tres décadas.

“Lo que nos informaron fue que estuvo bajo su cuidado (el hogar de ancianos) desde 1999, cuando la encontraron necesitada en las calles de Puerto Rico”, informó Brian Hohllhepp, subjefe del municipio de Ross a CNN.

Añadieron que durante los primeros años la mujer nunca quiso hablar de su pasado ni de su origen con las personas que la llevaron al refugio.

No obstante, y debido a su avanzada edad, comenzó a revelar algunos datos aislados sobre su vida, lo que llevó a sus cuidadores a contactar a la policía de Ross y ellos a la familia de la mujer.

Una vez que dieron con ella, comenzaron los protocolos para conocer su identidad, durante meses fue sometida junto a su familia a pruebas de ADN, hasta que corroboraron su identidad.

¿Por qué se perdió durante 30 años?

De acuerdo con su familia, Patricia era una “conocida predicadora callejera”. La mujer se acercaba a las personas y les aseguraba que ella había tenido una visión de la Virgen María que le decía que el mundo ya iba a llegar a su fin.

Era sabido por su familia que presentaba problemas de salud mental, y ya había advertido que se quería ir a vivir a Puerto Rico porque el preocupaba que la llevaran a un lugar especializado para tratarla. Por lo que las autoridades no descartaron que ella se hubiera ido por su propia voluntad.