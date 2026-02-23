No llegó a casa: balacera en Zapopan cobra la vida de mujer embarazada

La violencia volvió a golpear a familias inocentes en Zapopan, Jalisco. Una mujer de 44 años, con tres meses de embarazo, murió tras quedar en medio de una balacera registrada este domingo en la colonia Altagracia.

El tiroteo ocurrió en el Parque Altagracia, ubicado entre avenida de La Mancha y Covadonga, cuando sujetos armados dispararon contra una base policial. En medio del intercambio de balas, un proyectil alcanzó a la mujer, quien caminaba por el lugar y cayó al suelo frente a sus hijos.

Vecinos relataron momentos de pánico. “Se puso muy feo, todos estamos traumados. Creíamos que habían abatido a un policía, pero era una señora con sus dos niños”, contó una habitante de la zona.

¿Qué pasó en el Parque Altagracia en Zapopan?

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados abrieron fuego contra instalaciones policiales cercanas al parque. La agresión desató un intercambio de disparos que dejó dos patrullas con impactos en parabrisas, ventanas y puertas.

En ese momento, la víctima transitaba por el parque tras haber salido de misa, según contaron vecinos. No logró resguardarse como otros ciudadanos que corrieron para ponerse a salvo.

Paramédicos acudieron al sitio, pero ya nada pudieron hacer por ella. La mujer murió en el lugar.

🔴#IMPORTANTE | Una civil de 45 años de edad perdió la vida en el Parque Altagracia en Zapopan, derivado de una bala perdida tras el ataque a balazos a una base la policía municipal.



Con información: Florencia Moreno, (@jlorecita27). pic.twitter.com/z6uqJOt82j — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 23, 2026

Víctima de balacera en Zapopan tenía tres meses de embarazo



La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos y confirmó que la víctima tenía tres meses de embarazo. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque.

Horas después de la tragedia, ciudadanos regresaron al parque para colocar veladoras y rezar por la mujer y su familia. Aunque muchos dijeron no conocerla personalmente, la escena los marcó.

“Por la señora que al salir de misa fue alcanzada aquí en el parque y perdió la vida, por ella y por su familia”, se escuchó durante una oración colectiva.

La imagen de los niños junto al cuerpo de su madre dejó una herida profunda entre los habitantes de la colonia, quienes aseguran que la violencia los tiene viviendo con miedo constante.

Este nuevo hecho refleja cómo los enfrentamientos armados no solo afectan a quienes participan directamente en ellos. Son los ciudadanos quienes terminan pagando las consecuencias: familias rotas, niños traumatizados y comunidades enteras viviendo bajo tensión.

Mientras continúan las investigaciones, vecinos piden mayor presencia de seguridad y estrategias reales que eviten que más personas inocentes queden atrapadas en el fuego cruzado.