En México, el tráfico ilegal de combustibles sigue siendo un problema creciente que afecta la economía y la seguridad.

“Lo que sí abunda en México es el tráfico de combustible ilegal, entre el robado y el de contrabando que no paga impuestos... No solo es la gasolina, también es el gas y una red de distribuidores pirata”, señalan expertos sobre la magnitud del fenómeno.

¿Cómo funciona el contrabando de gas LP? Así es el negocio ilegal

El contrabando de gas LP es una práctica similar al huachicoleo de gasolina. Según los testimonios, “entra el gas LP importado con otra denominación, o sea como producto petroquímico o como algo con un arancel mucho menor...y ya entonces al venderlo pues hay ganancias de esa manera.”.

La mecánica consiste en declarar ante aduanas que se importará como un producto químico de menor valor para pagar menos impuestos; posteriormente, llega a los puertos y es revendido a empresas o distribuidores que lo colocan en el mercado formal.

Actualmente, no existen cifras oficiales de esta industria ilegal. Sin embargo, los especialistas advierten que “cuando generas estos incentivos a delinquir y no haces nada obviamente crece... ahorita ya estamos hablando del crimen organizado, que están viendo en los hidrocarburos su segundo mayor negocio después de la venta de drogas”.

Huachigas: el robo de gas que mueve millones

El robo de gas LP, conocido como “huachigas”, se ha consolidado como un mercado ilegal de gran valor.

“Está creciendo como espuma y que parece que nadie ve, yo no he visto un operativo específico en ese mercado, el huachigas que tiene que ver y vamos a explicarle a la gente que tiene que ver primero con la toma aquí todavía está concentrado en el robo directo al ducto”, señalan expertos.

Se estima que el 10% del mercado hoy es dominado por el huachigas y, tan solo entre 2019 y 2023, esta industria generó ganancias por 70 mil millones de pesos.

A pesar de que en el sexenio pasado se decretó que ya no había robo de combustibles, la realidad es distinta: “Pero eso nadie lo creyó o sea teníamos un presidente que decía cosas que eran totalmente falsas... Puebla concentra el 85% de tomas clandestinas porque el LPGducto pasa por ahí”.

Estados más afectados por el huachigas

Los estados más afectados por el robo y venta ilegal de gas LP son Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. El huachigas representa una industria ilegal millonaria y en crecimiento, cuya erradicación requiere atención inmediata para reducir las pérdidas económicas y el riesgo que genera en los hogares mexicanos.