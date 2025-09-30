¡Indignante! Más de 50 instrumentos musicales, donados desde Suiza a niños de Chiapas, llevan meses atascados en la aduana de Veracruz. El sueño de los pequeños músicos de la Youth Sinfonietta está en peligro. ¿La razón? Un error administrativo y un cobro imposible de pagar: Las autoridades exigen un pago retroactivo de mil 500 peso diarios, que ya suma cerca de 90 mil pesos por el almacenamiento.

Aduana ‘secuestra’ intrumentos donados de Suiza

Ante esta delicada situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Rodolfo Peña Sommer, pianista y cofundador junto con su padre de la Youth Sinfonietta de Chiapas.

“Llevamos ya algún tiempo con esta situación. Hace unos meses iniciamos con la gestión para enviar los instrumentos a Chiapas. Cabe aclarar que todo esto es sin fines de lucro; algunos instrumentos nos fueron donados en Suiza por diversas escuelas, con nuestros recursos logramos juntar los fondos para hacer el envío.

“Como no somos expertos en la materia, acudimos a instituciones como la Embajada Mexicana en Suiza y al club de notarios en Chiapas, que tienen experiencia con este tipo de envíos. La gestión estuvo en manos de ellos desde que los instrumentos llegaron a México, junto con autoridades locales”, explicó Rodolfo Peña.

Desde que los instrumentos llegaron a México, la gestión estuvo en manos de estas instituciones y de autoridades locales. Sin embargo, Peña Sommer lamenta que quedaron prácticamente fuera de las negociaciones. “No sabíamos dónde estaban los instrumentos ni por qué no podíamos recuperarlos. En los últimos días nos informaron que no se podrían retirar y que incluso podrían ser destruidos, además de que tendríamos que cubrir los costos de almacenaje y destrucción”, relató.

La presión social y la intervención de funcionarios clave, incluida la presidenta, permitieron que el proceso comenzara a destrabarse. Aun así, el adeudo representa un obstáculo que la organización no puede cubrir.

“Somos una organización con fines de lucro. Todos los recursos provienen de nuestros propios apoyos y conciertos benéficos. Un adeudo así de 100 mil pesos detendría nuestro proyecto por completo”, afirmó Rodolfo.

#ENTREVISTA |🎻 “No podemos pagar casi 100 mil pesos por almacenaje”



¿Qué esperan de las autoridades para solucionar este problema?

“En el mejor de los casos esperaríamos algún apoyo de las autoridades que comprenda nuestra situación. Nosotros hacemos todo esto únicamente para que haya música en Chiapas; no buscamos ingreso alguno. Todos estos instrumentos van directamente a manos de los niños, nuestro interés es que puedan tocar y aprender.

“Sin afán de opacar el objetivo primordial, sabemos que acercar a los niños y jóvenes a la cultura es también un método de prevención del delito. La ilusión de los niños era enorme; incluso instrumentos antiguos y casi inservibles han sido reparados para que puedan tocar. Sería un privilegio enorme para ellos recibir los instrumentos originales, y por eso seguimos luchando para que lleguen a manos de estos niños”, sentenció.