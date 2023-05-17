SRE contrata a mujer transexual como directora de Igualdad de Género e Inclusión

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que, en el marco del Día Nacional Contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) contrató Gloria Davenport Fontanes, mujer transexual que asumirá la dirección de Igualdad de Género e Inclusión.

El titular del IME, Luis Gutiérrez Reyes, señaló que la incorporación de una funcionaria trans a la estructura del Instituto responde a la política de respeto e inclusión a las personas integrantes de las poblaciones LGBTQ emprendida por la Cancillería, y en especial por el secretario Marcelo Ebrard Casaubon.

“Esta contratación da un claro mensaje de congruencia hacia el mundo y un llamado a la necesidad de la inclusión y el desarrollo de grupos poblacionales que han sido marginados, precarizados y dejados al margen por visiones normativas conservadoras”, expresó ante organizaciones civiles.

¿Quién es Gloria Davenport Fentanes?

De acuerdo con la Cancillería, Gloria Davenport Fentanes es licenciada en Gestión y Administración Pública con estudios en Derecho a la No Discriminación, esto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en Género por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

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En 2006, fue la primera funcionaria trangénero de la historia al incorporarse al Centro Nacional para la Prevención del VIH SIDA (Censida).

“Como feminista, fue la primera vicepresidenta del primer Parlamento de las Mujeres del Congreso de la Ciudad de México y fue fundadora y directora de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual del municipio de Pachuca, Hidalgo, durante la ‘Transición Violeta’, consejo municipal integrado por mujeres en 2020”, añadió la dependencia.

Por su parte, la nueva directora de Igualdad de Género e Inclusión del IME, Gloria Davenport Fentanes, celebró que la diáspora arcoíris continúe conquistando derechos y aseguró que el IME” florecerá y seguirá con el trabajo de inclusión, reconocimiento, apoyo y feminismo como hasta ahora, en el que ninguna persona quedará excluida”.

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Relaciones Exteriores también informó que seguirá con acciones para reducir la brecha de igualdad de género con acciones como la rectificación del acta de nacimiento en los consulados o la matrícula consular, el primer documento no binario del Gobierno de México, entre otras medidas.