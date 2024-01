¿Habrá segundo registro para entrar a Mujeres con Bienestar? Esto sabemos

Debido al éxito del obtenido con el programa ‘Mujeres con Bienestar’ a finales de 2023, el Gobierno del Edomex anunció que a principios de 2024 habría un segundo registro; sin embargo, tendrá ligeras variaciones, ¿qué será diferente? A continuación te quedamos todos los detalles.

¿Cuánto dinero dan en Mujeres con Bienestar 2024?

El programa, que brinda apoyo económico a mujeres del Estado de México en situación de pobreza, otorga un beneficio de 2 mil 500 pesos bimestrales para que puedan cubrir sus necesidades básicas.

El apoyo también brinda facilidades a las beneficiarias que deseen retirar su dinero en efectivo, ya que pueden hacerlo en cualquier banco desde un cajero automático o mediante ventanilla bancaria, aunque es importante tomar en cuenta que algunos bancos cobran una comisión por este servicio.

¿Habrá otro registro para entrar a Mujeres con Bienestar Edomex?

De acuerdo con Juan Carlos González Romero, titular de la Secretaría de Bienestar en Estado de México, NO habrá segundo registro para solicitar el apoyo de ‘Mujeres con Bienestar, aunque esto no significa que no existirá una segunda etapa del programa, porque sí se seguirán seleccionando beneficiarias, ¿cómo?

El titular de la Secretaría de Bienestar en Edomex aclaró que en esta segunda etapa solo se tomará en cuenta a todas aquellas mujeres que se hayan registrado durante la primera etapa, pero no fueron consideradas en primera instancia: “No habrá un nuevo registro como tal, ya que las tenemos registradas. Ahora solo les daremos su tarjeta, estamos coordinándonos con Finanza para determinar cuántas más se incluirán”, dijo González Romero.

¿Cómo saber si me seleccionaron para Mujeres con Bienestar en el Estado de México?

Para esta segunda etapa será muy importante contar con tu folio de registro, mismo que te fue otorgado al realizar tu inscripción en línea. Ahora bien, ¿cómo puede saber si fuiste seleccionada?



Accede al portal de Mujeres con Bienestar

Dirígete al apartado “Consulta el estado de tu solicitud” y selecciona “Consultar solicitud”.

Completa la información requerida, ingresando tu número de folio, así como número de celular. No olvides completar la casilla de seguridad.

Una vez introducida la información, el sistema te notificará si tu solicitud fue aceptada y te proporcionará los pasos a seguir para formalizarla. En caso de que tu solicitud sea aceptada, el Gobierno del Edomex se comunicará contigo para la entrega de tu tarjeta.