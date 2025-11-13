Nueva multa para motociclistas que viajan con niños en Edomex: ¿Por qué aplica y cuánto cuesta?

La nueva multa en el Edomex para motociclistas tomó por sorpresa a miles de conductores que viajan diariamente con sus familias. El Gobierno del Estado de México modificó el Reglamento de Tránsito para reforzar la seguridad de quienes usan motocicleta, pero uno de los cambios más relevantes recae directamente en quienes transitan con niñas y niños.

Edomex: ¿Por qué aplica la nueva multa para motociclistas que viajan con niños?

Esta actualización busca reducir riesgos y evitar accidentes graves, especialmente entre menores que viajan sin la protección adecuada.

De acuerdo con autoridades estatales, la reforma responde al incremento de incidentes viales registrados en los últimos años, donde las motocicletas han sido protagonistas frecuentes. Bajo este contexto, el Estado de México decidió endurecer medidas y establecer sanciones claras.

La nueva multa en el Edomex para motociclistas se centra en la protección de niñas, niños y adolescentes que viajan como acompañantes. La modificación del Reglamento establece que un menor únicamente puede viajar en motocicleta si tiene la capacidad de sujetarse por sí mismo, permanecer sentado de forma estable y apoyar ambos pies en los posapiés.

¿Cuánto puede alcanzar la mueva multa para motociclistas que viajan con niños en Edomex?

Cuando estas condiciones no se cumplen, la ley considera que el riesgo es alto, por lo que se activa una sanción inmediata. Este criterio aplica sin importar la distancia del trayecto o si el conductor asegura 'tener cuidado', ya que las autoridades buscan evitar accidentes provocados por la pérdida de equilibrio o la falta de control del menor durante el movimiento.

En términos económicos, la nueva multa en el Edomex para motociclistas establece un rango de 16 a 20 UMA, lo que representa una sanción que puede superar los dos mil pesos en su nivel máximo.

Esto quiere decir que, dependiendo de la valoración de la autoridad, el conductor puede recibir la multa mínima cuando existe un incumplimiento básico o llegar al monto más alto si se considera un riesgo mayor para el menor transportado.

Movilidad en el Edomex da golpe duro en seguridad vial para motociclistas

Además, el Reglamento ahora exige el uso obligatorio de casco certificado tanto para el conductor como para su acompañante; también se establecen límites estrictos sobre el número de personas permitidas por motocicleta, la prohibición de circular entre carriles y el respeto a los límites de velocidad.

Todas estas conductas pueden derivar en sanciones que van desde el nivel mínimo hasta el máximo si se incumplen. La actualización no solo contempla la nueva multa en el Edomex para motociclistas, sino que también obliga a contar con placas y licencia en regla, mantener encendidas las luces delanteras y traseras en todo momento y portar aditamentos luminosos durante la noche.