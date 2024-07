Los secretos del subsuelo de CDMX: Un viaje por las alcantarillas del Río de la Piedad

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) recorrió las profundidades del alcantarillado del Río de la Piedad, en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México (CDMX), dónde habitan decenas de personas en lo que se ha convertido en una tierra de nadie.

Se están cumpliendo 75 años de que comenzaron los trabajos para entubar el Río de la Piedad, que ahora oculta más que aguas negras, aquí se esconden historias humanas.

¿Qué habita el Río de la Piedad?

Abajo sólo escasos rayos de sol pasan a través de la alcantarilla, hacen recordar el otro mundo que hay afuera. Las personas que recorren la capital por debajo de la tierra están acostumbradas a encontrarse con crímenes de todo tipo o personas viviendo al margen de la ley.

“Me da por caminar por ahí abajo, de aquí de donde estoy justamente, yo camino hasta Velódromo, Ciudad Deportiva. Me he encontrado cuerpos, me he encontrado armas, me he encontrado a gente a mitad de túnel practicando santería.”, cuenta Eric Martínez, también apodado “El Gordo”, uno de sus tantos habitantes.

Las drogas son un túnel más profundo para quienes habitan en el alcantarillado

Pero ahora Erick está en un túnel aún más oscuro que éste, en el de las drogas. Ingresó hace más de 6 años y aún no encuentra la salida.

Yo era una persona bien, tengo estudios, terminé la carrera en negocios internacionales, pero pues conocí la droga, la piedra ahí en Campeche. Desde hace 6 años que la conocí, no he podido salir de esa droga.

La ley del más fuerte rige las alcantarillas de Río de la Piedad

Sin luz y sin rumbo, aquí se aplica la ley del más fuerte. Es una tierra de nadie que algunos enfrentan desde que nacen y se tienen que acoplar a las inclemencias del clima.

Si yo abro y veo que no hay nadie, pues es mi tierra y tan tan. Ahorita por las lluvias nos fuimos a quedar afuera de un mercado, ahí todos mojados. Traes el agua hacia los talones, poquito arriba de los tobillos.

Lluvias e inundaciones sacan a flote los secretos de Río de la Piedad

Más adelante, Delfino, a quien sus amigos ubican como “El Moreno”, nos recuerda que aquí también hay aguas bravas.

“También cuidarse de gueyes más culeros que uno, te metes, se meten dos gueyes y te roban. ¿Sí escuchas la máquina?, ahí viene el agua pa acá. Le caminas un tantito para allá y te vas al arroyo vehicular.”, señala con preocupación.

Es el mundo oculto que pocos conocen, en el Río que no tiene Piedad.