El mundo reacciona a la muerte de Pelé, el rey del futbol

El mundo del deporte, entretenimiento y hasta la política reaccionó a la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, quien perdió la vida a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon que padecía.

Pelé estuvo un mes hospitalizado después de que su salud desmejoró, incluso pasó Navidad al lado de su familia en el hospital Albert Einstein, en Brasil.

La cuenta de Twitter de Pelé compartió un mensaje para confirmar la muerte del rey del futbol.

“La inspiración y el amor marcaron el camino de Rey Pelé, quien hoy falleció. Amor, amor y amor, para siempre. La inspiración y el amor marcaron el camino del Rey Pelé, quien hoy falleció en paz. Amor, amor y amor, para siempre”.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

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Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

Deportistas reacciona a la muerte de Pelé

Federación de Futbol de Brasil

Uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Pelé, el rey del futbol, fue la federación de Brasil, quien compartió una foto de Edson Arantes do Nascimento, con la palabra “Eterno”.

Mbappé

“El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. RIP REY”.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Santos

El club Santos de Brasil, donde jugó, también reaccionó a la muerte de Pelé con una foto compartida en sus redes sociales.

Gabriel Batistuta

El exfutbolista argentino se pronunció sobre la muerte de Pelé con el mensaje: “Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend”.

Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend 🙏⚽️ #Pelé pic.twitter.com/ttMaTnObfF — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 29, 2022

Messi

Lionel Messi, quien recientemente ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022, reaccionó con algunas fotos donde se le ve a las dos leyendas del futbol juntas.

Maradona

La cuenta oficial de Diego Armando Maradona, que es administrada por su familia, también envió un mensaje tras la muerte de Pelé.

Neymar

El brasileño Neymar no se quedó atrás y compartió un emotivo mensaje tras enterarse de la muerte del rey del futbol.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo

La política reacciona a la muerte de Pelé

Lula da Silva

Lula da Silva, presidente electo de Brasil, recordó que él tuvo la oportunidad de ver jugar a Pelé y compartió fotografías al lado del futbolista.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

AMLO

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador también recordó a Pelé.

Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: pic.twitter.com/otAMdfERWX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022

Emmanuel Macron

El presidente de Francia mandó un mensaje por la muerte de Pelé.

Le Jeu. Le Roi. L’Éternité.

O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022

Alberto Fernández

Este fue el mensaje del presidente de Argentina:

Nos ha dejado uno de los mejores futbolistas de la historia. Recordaremos siempre aquellos años en donde Pelé deslumbró al mundo con sus habilidades.



Un gran abrazo a su familia y al pueblo de Brasil que lo llevará en el corazón ⚽️ pic.twitter.com/HoaskgnaJC — Alberto Fernández (@alferdez) December 29, 2022

Joe Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos y su esposa, la primera dama Jill Biden, se sumaron a las reacciones por las muerte de Pelé.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.



Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo — President Biden (@POTUS) December 29, 2022

Rosario Robles

La exsecretaria de mexicana Rosario Robles compartió un mensaje en redes. “Gracias Pelé por darnos tanto. Grande (el más) como futbolista y cómo ser humano.

Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, canciller de México, reaccionó a la muerte de Pelé en su cuenta de Instagram, asegurando que el rey del futbol vivirá en el corazón de los mexicanos.