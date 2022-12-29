El mundo reacciona a la muerte de Pelé, el rey del futbol
El mundo del deporte reaccionó a la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, compartiendo mensajes y condolencias a su familia.
El mundo del deporte, entretenimiento y hasta la política reaccionó a la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, quien perdió la vida a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon que padecía.
Pelé estuvo un mes hospitalizado después de que su salud desmejoró, incluso pasó Navidad al lado de su familia en el hospital Albert Einstein, en Brasil.
La cuenta de Twitter de Pelé compartió un mensaje para confirmar la muerte del rey del futbol.
“La inspiración y el amor marcaron el camino de Rey Pelé, quien hoy falleció. Amor, amor y amor, para siempre. La inspiración y el amor marcaron el camino del Rey Pelé, quien hoy falleció en paz. Amor, amor y amor, para siempre”.
A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.— Pelé (@Pele) December 29, 2022
Amor, amor e amor, para sempre.
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Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.
Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i
Deportistas reacciona a la muerte de Pelé
Federación de Futbol de Brasil
Uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Pelé, el rey del futbol, fue la federación de Brasil, quien compartió una foto de Edson Arantes do Nascimento, con la palabra “Eterno”.
REI PELÉ 👑👑👑 pic.twitter.com/epP8zZHRYr— CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 29, 2022
Mbappé
“El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. RIP REY”.
The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022
RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud
Santos
El club Santos de Brasil, donde jugó, también reaccionó a la muerte de Pelé con una foto compartida en sus redes sociales.
Eterno. pic.twitter.com/N912VpCmVK— Santos FC (@SantosFC) December 29, 2022
Gabriel Batistuta
El exfutbolista argentino se pronunció sobre la muerte de Pelé con el mensaje: “Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend”.
Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend 🙏⚽️ #Pelé pic.twitter.com/ttMaTnObfF— Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 29, 2022
Messi
Lionel Messi, quien recientemente ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022, reaccionó con algunas fotos donde se le ve a las dos leyendas del futbol juntas.
Maradona
La cuenta oficial de Diego Armando Maradona, que es administrada por su familia, también envió un mensaje tras la muerte de Pelé.
Neymar
El brasileño Neymar no se quedó atrás y compartió un emotivo mensaje tras enterarse de la muerte del rey del futbol.
Cristiano Ronaldo
Ronaldo
La política reacciona a la muerte de Pelé
Lula da Silva
Lula da Silva, presidente electo de Brasil, recordó que él tuvo la oportunidad de ver jugar a Pelé y compartió fotografías al lado del futbolista.
Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.— Lula (@LulaOficial) December 29, 2022
📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9
AMLO
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador también recordó a Pelé.
Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: pic.twitter.com/otAMdfERWX— Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022
Emmanuel Macron
El presidente de Francia mandó un mensaje por la muerte de Pelé.
Le Jeu. Le Roi. L’Éternité.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022
O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx
Alberto Fernández
Este fue el mensaje del presidente de Argentina:
Nos ha dejado uno de los mejores futbolistas de la historia. Recordaremos siempre aquellos años en donde Pelé deslumbró al mundo con sus habilidades.— Alberto Fernández (@alferdez) December 29, 2022
Un gran abrazo a su familia y al pueblo de Brasil que lo llevará en el corazón ⚽️ pic.twitter.com/HoaskgnaJC
Joe Biden
Joe Biden, presidente de Estados Unidos y su esposa, la primera dama Jill Biden, se sumaron a las reacciones por las muerte de Pelé.
For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.— President Biden (@POTUS) December 29, 2022
Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo
Rosario Robles
La exsecretaria de mexicana Rosario Robles compartió un mensaje en redes. “Gracias Pelé por darnos tanto. Grande (el más) como futbolista y cómo ser humano.
Marcelo Ebrard
Marcelo Ebrard, canciller de México, reaccionó a la muerte de Pelé en su cuenta de Instagram, asegurando que el rey del futbol vivirá en el corazón de los mexicanos.