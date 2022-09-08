Se agota en tiendas muñeca de la Reina Isabel II tras su muerte

La muñeca de la Reina Isabel II encarece en algunos sitios de internet y en tiendas físicas ya no se encuentra disponible, tras su muerte a los 96 años.

La muñeca de la Reina Isabel II que lanzó una empresa de juguetes en abril de este año con motivo de sus 70 años en el trono se vendía entre los mil 500 y los mil 900 pesos mexicanos.

Tras su muerte, en algunos sitios la muñeca de la Reina Isabel II alcanzó un precio de hasta 5 mil pesos.

¿Cuánto vale la muñeca de la Reina Isabel II?

En una tienda departamental en la que se vendía la muñeca de la Reina Isabel II, cuyo precio era de 2 mil 500 pesos se informó que ya no existía en tienda física, solo en línea.

Sin embargo, en su portal, indicaba que ya no estaba disponible la muñeca de la Reina Isabel II.

En plataformas de ventas por internet, la muñeca ya no se encontraba disponible.

En otras plataformas, la muñeca de la Reina Isabel II alcanzaron los 13 mil pesos mexicanos.

La marca de juguetes lanzó la muñeca de la Reina Isabel II con motivo del jubileo de platino y el diseño estuvo a cargo de Robert Best.

La muñeca de la Rein a Isabel II lleva un ve stuario en color marfil con una faja azul. En su cabeza lleva una tiara parecida a la que usó el día de su boda con el duque de Edimburgo.

Tras su lanzamiento, la marca de juguetes informó que se agotó la muñeca de la Reina Isabel II.