Murió Álex Casademunt, exintegrante de ‘Operación Fama’

El cantante español Álex Casademunt falleció la madrugada de este miércoles, tras sufrir un accidente automovilístico en Barcelona, España.

Si bien el intérprete no era muy conocido en México, en su país natal era querido y reconocido principalmente por haber participado en el programa ‘Operación Fama’, donde conoció a estrellas como David Bisbal, Natalia Rodríguez, David Bustamante, Chenoa y Rosa López.

Se sabe que Casademunt y Bisbal eran amigos, por lo que una vez que trascendió la noticia, el intérprete lamentó los hechos.

“Esta madrugada me desperté para atender, como muchas noches, a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Álex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”, escribió en Twitter el cantante español.

CAUSA POLÉMICA LA DIFUSIÓN DE LA NOTICIA

La forma en que se dio a conocer la lamentable noticia causó polémica en España, pues un trabajador de emergencias dio el primer reporte sobre la muerte del cantante, de 39 años, por lo que rápidamente se viralizó incluso antes de que su propia familia estuviera enterada de la situación, hecho considerado como poco ético.

La agencia de representación de la fallecida estrella, Telegenia, escribió un mensaje sobre los hechos.

“Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex. Mucho ánimo a toda la familia y sus amigos. Descanse en paz”, fue parte del mensaje publicado en redes sociales.

La Policía Local de Mataró, localidad donde residía y donde además ocurrió el accidente, ya investiga las circunstancias del accidente en la carrtera de Cierra. En primera instancia, vehículos de la Policía, los Bombers de la Generalitat y del Servei D’Emergencies Médiques llegaron al lugar para asistir a la víctima. Los Bombers extrajeron el cuerpo del cantante y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia correspondiente.

